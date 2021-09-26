Эксперты назвали оптимальную скорость движения авто для экономии топлива

Эксперты рассказали, с какой скоростью нужно ехать на автомобиле, чтобы сэкономить топливо. Данные ситуации возникают, когда водителю необходимо доехать до заправки с минимальным количеством горючего в баке.

Чтобы примерно сориентироваться, надо изучить спецификацию транспортного средства. К показателям экономичности следует добавить несколько литров, в зависимости от качества дорожного покрытия, по которому совершается движение, а также погодных условий. Эксперты рекомендуют двигаться со скоростью 75 километров в час, если это позволяют условия. Разгоняться нужно за 26 секунд до 50 километров в час, после чего следить за тахометром, стрелка которого не должна превышать 1500 оборотов в минуту.

Если движение осуществляется на трассе, то следует перестроиться в крайний правый ряд, после чего двигаться со скоростью от 75 до 80 км/ч. Идеальным вариантом станет следование за таким же «тихим» транспортным средством, а если это будет фура или грузовик, то удастся сэкономить топливо за счет снижения лобового сопротивления. Также необходимо включать наивысшую передачу в трансмиссии, по возможности отключить климатическую установку и другие мощные потребители энергии. Поможет и поднятие давления в шинах на 0,2 бара. Эксперты предупреждают, что, вероятно, такая езда будет раздражать других участников движения, поэтому лучше выбирать правый ряд на дорожном полотне.

Источник: rg.ru