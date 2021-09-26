 

Эксперты назвали оптимальную скорость движения авто для экономии топлива

26.09.2021, 20:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эксперты рассказали, с какой скоростью нужно ехать на автомобиле, чтобы сэкономить топливо. Данные ситуации возникают, когда водителю необходимо доехать до заправки с минимальным количеством горючего в баке.
Чтобы примерно сориентироваться, надо изучить спецификацию транспортного средства. К показателям экономичности следует добавить несколько литров, в зависимости от качества дорожного покрытия, по которому совершается движение, а также погодных условий. Эксперты рекомендуют двигаться со скоростью 75 километров в час, если это позволяют условия. Разгоняться нужно за 26 секунд до 50 километров в час, после чего следить за тахометром, стрелка которого не должна превышать 1500 оборотов в минуту.

Если движение осуществляется на трассе, то следует перестроиться в крайний правый ряд, после чего двигаться со скоростью от 75 до 80 км/ч. Идеальным вариантом станет следование за таким же «тихим» транспортным средством, а если это будет фура или грузовик, то удастся сэкономить топливо за счет снижения лобового сопротивления. Также необходимо включать наивысшую передачу в трансмиссии, по возможности отключить климатическую установку и другие мощные потребители энергии. Поможет и поднятие давления в шинах на 0,2 бара. Эксперты предупреждают, что, вероятно, такая езда будет раздражать других участников движения, поэтому лучше выбирать правый ряд на дорожном полотне.

Источник: rg.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.06 / Мнение: Понятия

21.11 / Идеологическая пандемия: Россия и неомарксистская чума

08.03 / Мнение: Дедлайн

25.05 / Меган Маркл может родить раньше срока из-за скандалов во дворце

30.10 / Предсказание колдуна Тюве о будущем человечества

22.08 / 5 советов, как держать себя в форме, от Алины Астровской

19.04 / Песня со словами «Не нужен мне берег турецкий» стала новым гимном Ростуризма

11.12 / Они так просто не уйдут: семейство Кардашьян-Дженнер объявило о запуске нового шоу

15.01 / Политолог Макаркин: После захвата Капитолия Трамп стал “токсичной” фигурой

14.06 / Не стыдно надеть босоножки: неон и не только (идеи педикюра на лето 2021)

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика