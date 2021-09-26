Мнение: Удары по Африну

Помимо "наблюдателя с розочкой" https://colonelcassad.livejournal.com/7088881.html ВКС РФ вчера накрыли объект спецназа дивизии Хамза в Африне, где размещался штаб "сил спецназа" и школа подготовки боевиков.

На утро сообщалось, что было как минимум 23 200-х и более 40-300-х. И это только в Бараде.



Сам штаб боевиков накрыли в Бараде.



Районы ударов по Африну и Идлибу по турецкой версии.



ccccccccccccccccccccccccccccc



c



Передали привет "другу Реджепу" покрошив его миньонов.

Удары по Африну и Идлибу продолжились и сегодня. Турция пока отмалчивается, боевики вовсю истерят, что Турция их не защищает.

—