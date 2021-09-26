 

Мнение: Удары по Африну

26.09.2021, 20:38, Разное
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Помимо "наблюдателя с розочкой"  https://colonelcassad.livejournal.com/7088881.html ВКС РФ вчера накрыли объект спецназа дивизии Хамза в Африне, где размещался штаб "сил спецназа" и школа подготовки боевиков.
На утро сообщалось, что было как минимум 23 200-х и более 40-300-х. И это только в Бараде.


Сам штаб боевиков накрыли в Бараде.


Районы ударов по Африну и Идлибу по турецкой версии.


ccccccccccccccccccccccccccccc

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Передали привет "другу Реджепу" покрошив его миньонов.
Удары по Африну и Идлибу продолжились и сегодня. Турция пока отмалчивается, боевики вовсю истерят, что Турция их не защищает.

Источник: Colonel Cassad



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