Мнение: Удары по Африну
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Помимо "наблюдателя с розочкой" https://colonelcassad.livejournal.com/7088881.html ВКС РФ вчера накрыли объект спецназа дивизии Хамза в Африне, где размещался штаб "сил спецназа" и школа подготовки боевиков.
На утро сообщалось, что было как минимум 23 200-х и более 40-300-х. И это только в Бараде.
Сам штаб боевиков накрыли в Бараде.
Районы ударов по Африну и Идлибу по турецкой версии.
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Передали привет "другу Реджепу" покрошив его миньонов.
Удары по Африну и Идлибу продолжились и сегодня. Турция пока отмалчивается, боевики вовсю истерят, что Турция их не защищает.
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Источник: Colonel Cassad
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