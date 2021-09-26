В Якутске шамана Габышева снова увезли на принудительное лечение в психлечебницу – адвокат

По словам защитника, ему об этом рассказали сотрудники следственного изолятора, в котором содержится Габышев.

В какое именно учреждение отправили Габышева, адвокат не знает.

Прянишников отметил, что в силу вступил приговор о принудительном лечении шамана в психиатрическом стационаре специального типа с интенсивным наблюдением.

“Сибирь.Реалии” рассказало, что ранее суд отклонил доводы защиты о недоказанности вины Габышева по уголовным делам об экстремизме и о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов при задержании в январе. Адвокат также доказывал, что выводы экспертов Якутского психдиспансера о невменяемости Габышева не обоснованы.

“В последнем слове Габышев назвал свое уголовное дело политическим. По его мнению, дело завели из-за его высказываний о политической ситуации в России. Защита Габышева планирует подать жалобы в кассационный суд и в случае отказа обратиться в Европейский суд по правам человека”, – пишут журналисты проекта.

Решение об отправке Габышева в психлечебницу суд в РФ принял в конце июля. Прянишников говорил, что в Якутии нет психиатрических больниц, которые бы могли обеспечить соблюдение режима, о котором говорится в решении суда.

Контекст:

Габышев известен тем, что в марте 2019 года пешком отправился в Москву для проведения обряда “изгнания” Путина. Габышев считает его порождением темных сил, с которыми под силу справиться только шаману. Жителя Якутии задержали в сентябре на границе Бурятии с Иркутской областью и вернули в Якутск.

В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму, с него взяли подписку о невыезде. Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым.

В декабре 2019-го Габышев возобновил поход на Москву, его почти сразу снова задержали. На март 2020 года шаман планировал третий поход, но затем отложил его из-за пандемии коронавируса.

В мае 2020 года Габышева поместили в психиатрическую больницу. В июне суд постановил отправить шамана на принудительное лечение в психдиспансер. В иске утверждалось, что Габышев “страдает переоценкой своей личности”, потому что он высказывает идеи “навредить правительству и свергнуть Путина, так как тот является демоном и антихристом”, а также “призывает к свержению законно избранной власти”, писала “Новая газета”.

В июне российский правозащитный центр “Мемориал” признал Габышева политическим заключенным. 22 июля его выпустили из лечебницы.

9 января 2021 года шаман заявил в аудиообращении, что планирует новый поход на Москву на белом коне против Путина.

28 января его задержали и принудительно госпитализировали в медучреждение. Прянишников тогда рассказал, что во время задержания силовики взломали дверь в доме Габышева и избили его. После этого против якутского шамана открыли уголовное дело о насилии над полицейским.

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