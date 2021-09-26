В тройном ДТП в Херсонской области погибло два человека – полиция

Авария произошла в ночь на воскресенье вблизи поселка Казацкое Каховского района.

“41-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz, двигаясь из Новой Каховки, перед поворотом в село Казацкое, обгоняя автомобиль ВАЗ-2107, не придерживался безопасного интервала, в результате чего задел указанный автомобиль в районе левой передней двери, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовым автомобилем марки MAN, который двигался во встречном направлении по своей полосе движения”, – говорится в сообщении.

В результате погибли водитель и пассажир Mercedes-Benz.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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