 

В матче Украинской хоккейной лиги произошел скандал – темнокожему показали процесс поедания банана. Видео

26.09.2021, 20:34, Новости дня
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“На 36-й минуте матча форвард “Кременчука” Андрей Денискин был наказан за расистские жесты в отношении игрока “Донбасса” Джейлена Смерека. Хоккеист получил дисциплинарный штраф и был удален с площадки до конца игры”, – говорится в сообщении.

Организация также опубликовала видео скандального эпизода. На нем зафиксировано, как Денискин делает вид, что чистит банан и ест его.

В УХЛ рассказали, что в отношении Денискина будет открыто дисциплинарное производство.

ХК “Донбасс” призвал дисциплинарный комитет “к строжайшему из возможных наказаний” для Денискина.

В Instagram хоккеист “Кременчуга” принес извинения за произошедшее.

“Хочу выразить публичные извинения перед игроком хоккейного клуба “Донбасс” Джейленом Смереком. […] Я, находясь в негативных эмоциях, показал жест, который кто-то может считать как оскорбление в расовой принадлежности. Я уважаю всех людей независимо от их расовой или национальной принадлежности. Эмоции на хоккее, к сожалению, бывают разные”, – написал Денискин.

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Публикация от Аndrey Deniskin (@a.deniskin11)

Контекст:

Джейлен Смерек – гражданин США, ему 24 года, он хоккейный защитник. За “Донбасс” выступает с 2021 года.

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Видео: Українська хокейна ліга / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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