Объявлены победители национального суперфинала Global Management Challenge

Участники проектов платформы «Россия – страна возможностей» стали победителями национального суперфинала Чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge в Нижнем Новгороде.

В национальном финале приняли участие более 60 команд в составе управленцев, государственных служащих, предпринимателей, студентов и аспирантов из 40 регионов России. В том числе 15 команд, собранных из полуфиналистов, финалистов и победителей конкурса «Лидеры России» и 10 команд из участников Всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!». По итогам первого дня соревнований в профессиональной и студенческой лигах в суперфинал вышли 8 команд профессиональной лиги и 8 из студенческой, сообщается в пресс-релизе, поступивем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

По результатам национального суперфинала Global Management Challenge первое место завоевала команда «Весна», в состав которой входят участники флагманских проектов платформы «Россия – страна возможностей» – конкурса «Лидеры России» и Кубка «Управляй!». Команда из трех человек – Михаил Вишнивецкий (победитель Кубка по менеджменту «Управляй!»), Алексей Чуваев (полуфиналист конкурса управленцев «Лидеры РФ 2020») и Кирилл Никульченков. Они представят Россию на мировом финале чемпионата GMC 27-29 сентября 2021 года в Нижнем Новгороде.

«Сегодня определилась команда, которая будет защищать честь РФ в мировом финале чемпионата Global Management Challenge, соревнуясь с профессионалами из более чем 20 стран. И я рад, что эта почётная и ответственная миссия выпала команде, в составе которой участники проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей»: конкурса «Лидеры России» и кубка по менеджменту «Управляй!». В тройку лидеров национального финала также вошла команда, полностью состоящая из участников конкурса «Лидеры России», что подтверждает высокий уровень управленческих навыков наших участников. Я желаю ребятам показать высокие результаты в мировом финале чемпионата, проявив свои лучшие профессиональные и командные качества», – прокомментировал гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Национальный финал чемпионата Global Management Challenge проводится при поддержке правительства Нижегородской области. Финальные мероприятия проекта проходили на площадках Корпоративного университета правительства Нижегородской области и открытого пространства «Точка Кипения» Агентства стратегических инициатив в Мининском Университете.

«В Нижегородской области уделяется особое внимание развитию человеческого потенциала, мы готовы делиться с регионами и международным сообществом своим опытом в этой сфере. Не случайно одной из площадок Чемпионата стал Корпоративный университет Правительства Нижегородской области – центр трансформации государственного управления, признанный одной из лучших кадровых практик в масштабах всей России. Желаю российской команде достойно выступить на мировом финале, который начнется в Нижнем Новгороде уже в понедельник. Борьба ожидается непростая – за мировое первенство по стратегии и управлению будут состязаться более 20 стран. Российские команды уже 6 раз становились мировыми чемпионами. Надеемся на хороший результат и в этот раз!», – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В торжественной церемонии награждения призеров и победителей национального финала GMC приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, ректор РАНХиГС Владимир Мау, исполнительный директор GMC Жоао Энрикеш (Португалия), Директор департамента государственного управления и государственной службы Нижегородской области Сергей Бочаров, руководитель департамента ключевых проектов АНО «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова, генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Игорь Носов, генеральный директор компании «Sunlight», чемпион мира GMC-2009 Максим Хивинцев, директор Института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС) Вячеслав Шоптенко, директор Нижегородского института управления РАНХиГС Александр Парамонов.

В число призеров национального чемпионата GMC также вошла команда «Ugrateam-management» (Александр Деменко, Александр Скурихин, Алексей Шипилов, Алексей Малаев), представляющая Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, и команда «Аврора» (Константин Замков, Александр Кулагин, Андрей Охрименко, Андрей Очков), которые являются финалистами конкурса управленцев «Лидеры РФ 2021» и представляют Москву.

«Президентская академия уже 15 лет организует российскую часть чемпионата Global Management Challenge. Сегодня это не только конкурс управленцев, но и международная программа развития компетенций в области бизнеса и предпринимательского мышления, где активно используются современные интерактивные образовательные технологии. Применение таких технологий в сочетании с инструментами оценки личностного и профессионального потенциала – неотъемлемая часть подготовки квалифицированных управленцев как для государственной службы, так и для бизнеса. Символично, что финал чемпионата проходит в Нижнем Новгороде, который сегодня отмечает свой 800-летний юбилей: город исторически знаменит не только как крупнейший центр торговли и предпринимательства, но и как символ гражданственности и патриотизма», – подчеркнул ректор РАНХиГС Владимир Мау.

Глеб Никитин вручил ректору РАНХиГС Владимиру Мау юбилейную медаль «В память 800-летия Нижнего Новгорода». Также Никитин и Владимир Мау наградили лучшие команды специального этапа чемпионата Global Management Challenge «Лига Лидеров России» в сезонах 2019/2020 и 2020/2021 – «СФО team» и «Аврора» соответственно, члены которых являются финалистами конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта платформы «Россия – страна возможностей».

Исполнительный директор GMC Жоао Энрикеш (Португалия) отметил гостеприимную атмосферу Нижнего Новгорода, поздравил победителей национального Чемпионата GMC и пожелал им успеха в мировом этапе.

Лучшей в студенческой лиге стала команда из Республики Карелия «Force Majeure», в которую также вошли представители проекта платформы «Россия – страна возможностей» – Молодежного кубка по менеджменту «Управляй!». Призом для ребят станет участие в мировом финале в качестве наблюдателей, где они смогут приобрести новый опыт, общаясь с другими командами.

В рамках церемонии закрытия национального этапа Чемпионата было объявлено о том, что в следующем году национальный финал Global Management Challenge – 2022 примет Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Global Management Challenge (GMC) – один из самых престижных международных управленческих чемпионатов. Он основан на компьютерной учебной модели (бизнес-симуляторе) и имитирует управление производственной компанией в условиях глобальной конкуренции на мировом рынке. Ежегодно около 6000 участников соревнуются в достижении наивысшей инвестиционной привлекательности своих виртуальных компаний, за 15 сезонов во всероссийском этапе чемпионата приняли участие более 100 000 человек.