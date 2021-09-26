В Таганроге шестеро детей отравились парами хлора

Шестеро детей были госпитализированы с отравлением парами хлора в Таганроге в Ростовской области, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

«У шестерых несовершеннолетних после посещения бассейна в одном из культурно-оздоровительных комплексов г. Таганрога резко ухудшилось самочувствие, в связи с чем их доставили в городскую больницу с признаками отравления парами хлора», – сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве сообщили, что сейчас проводится проверка по факту инцидента. Взяты пробы воды, опрашиваются свидетели и родственники пострадавших, проводится осмотр места происшествия.

Ранее в Татарстане пятеро детей и взрослый попали в больницы из казанского аквапарка «Ривьера» с признаками отравления.