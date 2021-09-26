 

Правозащитница вышла на связь из спецприемника в Шереметьево

26.09.2021, 20:26, Разное
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К ней не допускают адвоката.

Правозащитница Валентина Чупик, которую вчера задержали в Шереметьево сотрудники ФСБ, вторые сутки находится в спецприемнике аэропорта. Видео с телефонным разговором с Чупик опубликовал ее помощник.

По словам правозащитницы, к ней не допускают адвоката — для этого необходимо разрешение от начальства, которое можно получить только начиная с понедельника. Чупик рассказала, что вынуждена находиться в помещении с очень ярким светом, от которого она практически перестала видеть — его выключали на несколько часов утром, но снова вернули.

Кроме того, в помещении нет вентиляции. «Соседи по спецприемнику курят, мне, как некурящему человеку, очень тяжело. На все вопросы сотрудники отвечают, что ничего не знают и ни за что не отвечают», — сказала Чупик. Ранее гражданка сообщала, что ей не дают кипятка, также в камере нет гигиенических принадлежностей.

Чупик считает, что ее собираются выдворить незаконно — «за критику системной коррупции в МВД». Она заявила, что продолжит помогать мигрантам, «если останется жива».

Сотрудники ФСБ после задержания вручили правозащитнице уведомление о лишении статуса беженца на территории России. Также ей запретили въезд в страну до 2051 года. Теперь женщине грозит депортация в Узбекистан, гражданкой которого она является. Чупик вчера успела передать эту информацию, после чего перестала выходить на связь. На родине ей грозит опасность.

Правозащитница переехала в Россию после Андижанских событий. Она уже много лет живет в Москве и оказывает бесплатную юридическую помощь мигрантам, которые столкнулись с давлением правоохранителей и другими проблемами.

Источник: Новая газета



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