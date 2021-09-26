Мнение: Письмо: “Пошло не по сценарию”

Вот еще вам письмо для самостоятельного разбора.

Давайте сформулируем наши главные задачи.

Главная цель разбора – описать, что человек должен делать.

Хотя мы и говорим, что основной адресат – не автор, а читатели, цель – описать, что делать.

Читателям мы должны описать, как решать подобную проблему, а если повезет, то и автору это поможет.

Что делать?

Во многих ситуациях у авторов нет ходов по отношению к партнеру, но это не значит, что они ничего не могут сделать.

Они могут улучшить свое состояние, восстановить себя, расчистить поле и это даст им во-первых, устойчивость и нормальное самочувствие, во-вторых, перспективу для новых успешных отношений, а иногда и успешное продолжение старых.

То есть все вот это “снять ЗВ”, “поправить локус” имеет прямую цель – обрести устойчивость, вернуть спонтанность, выбраться из жизненного тупика.

Иногда у авторов и в той истории, которую они описывают, тоже есть ходы.

В этом случае им тоже очень нужна адекватная самооценка и честная рефлексия, чтобы делать эти ходы в границах.

Если мы видим густой ЗВ или большие короны, мы сразу же отмечаем это в письмах, но не потому, что нас это бЭсит или как-то иначе смущает, а потому, что автор не сможет нормально вести себя, если будет смотреть на все из ЗВ, если будет шататься вместе с короной. Он будет вылезать из границ, не сможет действовать, даже если ему описать точную инструкцию.

То есть наша цель – всегда, без исключений, стратегическая и практическая.

Но сначала надо вынуть голову из песка, извлечь бананы из ушей, снять с глаз шоры, вытащить язык из задницы, закрыть хлеборезку, чтобы из решета не сливалось, выкинуть репейник и выпрямиться из позы зю, в которой стоят многие авторы.

В позе зю, с головой в песке, языком в заднице и с открытым решетом, невозможно никакую стратегию реализовать.

Вот в этом письме автор “отморозилась” с помощью ЗВ и анти-шкатулки, почувствовала себя “хорошо”, но одного жеста героя было достаточно, чтобы у нее открылись все шлюзы и ее волной вынесло из башни. И автор просит помочь ей вернуть самоуважение, считая, что это как трос , за который она сможет ухватиться и вернуться обратно в башню.

Надо убрать ЗВ, выкинуть анти-шкатулку, а потом шкатулку, только тогда появится устойчивость и энергия.

И сделать это надо исключительно ради собственной пользы и ради своей эффективной стратегии.

Не забывайте, друзья, о наших целях. Всегда уточняйте, зачем. Чтобы не выглядело как комсомольское собрание, где мы отчитываем нерадивых товарищей. Держите в голове пользу авторов и пользу читателей, то есть практическое “что делать?” и “как?”

Помните, что суть Психоалхимии – это идея о пластичности личности, а это значит, что самый безнадежный рапан может стать нерыбой. Такой шанс есть у каждого человека, независимо от его ресурсов в настоящий момент. Все дыры в ресурсах можно закрыть, границы можно сформировать с нуля. Необходимым условием мы считаем психическое здоровье, и то – относительное. Многие психические проблемы корректируются при работе над личностью.

carte_noire

Здравствуйте, Эволюция!

Хотелось бы попасть на разбор.

Я не очень пока разбираюсь в терминах, поэтому напишу своими словами.

Мне 31 год, замужем никогда не была, детей нет. Имиджем занимаюсь постоянно, уже 11 лет как стабильно, без пропусков «живу» в тренажерном зале, тренировки-косметолог-солярий-ногти-ресницы- это все как моя вторая работа.

Почти год назад я переехала в другую страну. Ехала вникуда, ни работы, ни завязок не было никаких, просто знала, что у меня все получится и я смогу устроиться. В моём городе у меня была достаточно высокая позиция, своё любимое дело, машина и жильё. Но коронавирус внёс свои коррективы и бизнес, приносивший хороший доход и позволяющий мне путешествовать как минимум 3-4 раза в год, потерпел крах. А это была моя самая большая страсть мой бизнес и путешествия. Я чувствовала себя на грани. И так как мне всегда хотелось уехать и перебраться в страну с хорошим уровнем жизни, я решила рискнуть. Сдала квартиру, поставила машину в гараж, уволила всех сотрудников, попрощалась с родными и улетела в неизвестность.

По прилету, всего через несколько дней, познакомилась с мужчиной, который узнав о моей шаткой пока, ситуации в новой стране, стал меня спонсировать, снял мне шикарную квартиру, давал деньги на расходы и тд. Он мне очень нравился, но любви у меня с ним не случилось, он был женат и я рассматривала его просто как временную меру для того, чтобы зацепиться в новом городе.

Два месяца я искала работу и под срок окончания визы, нашла. Работа в крупной британской компании. Мне было очень тяжело влиться в рутину, так как я уже забыла каково это – работать на кого-то. График, дресс код, субординация, сфера, в которой я никогда не работала и самая низкая начальная позиция.

Неделя онлайн тренингов в зуме и я выхожу на работу. В первый же день в офисе я познакомилась с Ш. ему 32, он уже 5 лет как в компании и взялся меня обучать.

В этот же день мы вышли с ним в аут на дринки, потому что я находилась просто в шоке от всего происходящего и ужасно устала. Мы классно провели время, он хотел меня поцеловать, но я отказала. У меня ведь был тот мужчина спонсор, а этот молодой, у него ничего нет, плюс мне хорошо знаком этот тип красивых мужчин-мачо, которые меняют женщин как перчатки. Я не хотела с ним заводить что-то, тем более он мой коллега. И тогда начался период его ухаживаний, заказывал мне завтраки-обеда на работы, вечерами приглашал гулять, устраивал романтик на день Св. Валентина, который я праздновала не с ним. В общем, старался меня завоевать. Постепенно я стала к нему проникаться, общение было легким, мы стали заниматься ни к чему необзявающим сексом, я не липла, мое внимание было на моем спонсоре, который в итоге бросил меня на мой день рождения.

День рождения спас Ш., пришёл с тортом, с цветами, короче я совсем растаяла.

У меня заканчивалась аренда и Ш. предложил мне начать снимать апартаменты в том же здании, где жили все сотрудники, в 5 минутах от офиса, что было гораздо дешевле и удобнее. С этого момента, мы буквально начали жить вместе, хотя пытались скрывать отношения от коллег. Редкие вечера мы проводили не в обществе друг друга. Иногда он ездил к друзьям, я была со своими новыми подругами с работы. Прошло около месяца и к нам в отдел пришла новенькая. Я почему-то сразу почувствовала что, что-то не так.

И через пару недель эта девушка мне позвонила и поинтересовалась, встречаюсь ли я с Ш. Потому что она тоже с ним «встречается». Для меня это был гром среди ясного неба, так как я даже не подозревала, что он может быть с кем-то кроме меня.

Я настолько была ослеплена своими чувствами и настолько доверяла ему, что не могла даже подумать о том, что он может мне изменять. Я опущу все подробности истерики, которая случилась со мной, а он просил прощения и так далее. И я посчитала, что пусть он лучше будет со мной, чем достанется ей. Я простила его и простила слишком быстро. Но с этих пор у нас начались ужасные ссоры, потому что я ни дня не могла не укусить его по поводу его измены. Прошло пару месяцев, история подзабылась, но Ш. Все чаще стал говорить мне, что он меня очень любит, что я самая замечательная женщина, но не может commit. Не знаю, как правильно подобрать слово по русски, но что-то вроде того, что он не может быть с одной женщиной. А так как у нас с ним нет будущего (он друз, по этой религии нельзя жениться на другой конфессии и даже конвертироваться нельзя) т.к. мол, его семья меня не примет. Хотя он познакомил меня с сестрой и ее мужем, с мамой по видеосвязи (хотя это только усугубило ситуацию, так как мать начала усиленно искать ему невесту, отсылать фото девушек и тд)

В общем, не может он быть со мной и хочет много женщин. Меня это конечно страшно обидело, я пыталась уйти, но все время находились причины, чтобы нам быть вместе снова, но он перестал мне отчитываться, стал выходить «с друзьями», флиртовать с новыми девушками на работе, в общем все пошло по звезде. Я очень долго это все хавала (плакала, давилась, но продолжала жрать кактус) до того момента, пока после очередной ссоры, не нашла использованный презерватив у него дома. Мы ими не пользовались. В этот момент у меня просто все умерло. Меня били, били, били и добили. Я знаю, я должна была отлипнуть после той первой измены, но разрешила испражняться мне на голову. Но в этот раз мне хватило ума уйти.

Через пару дней его отправили в командировку, поэтому дней 10 мы не виделись, я удалила его везде, не мониторинга его профиль, закрыла свой. Я даже удивляюсь, насколько я была спокойна и расслаблена. Казалось, вот оно, самоуважение мое обрелось. Все кончилось и я вроде свободна.

Он вернулся из командировки. И начались пинги. И в какое смятение пришёл мой разум!

Боже мой, я не понимаю, почему человек, который меня предал много раз и сделал мне так больно, а я все еще хочу чтобы он вернулся и предпринимал какие-то действия?

В первый день возвращения в офис, Ш. нарочито со мной здоровался, я сделала вид, что он пустое место, во второй день прислал мне фото моих серёжек -«тебе они нужны?», оставленных у него дома, я проигнорировала, я взяла больничный – интересовался что со мной, я продолжала молчать. Позавчера наши общие друзья стали звать меня к себе, я не пошла, зная, что он там будет.

В общем, сегодня я курила на улице перед нашим домом, в этот момент он подъехал. И мне кажется, что я завалила камбэк. Начал спрашивать почему я взяла больничный, говорить, что ему жаль что так получилось, что он беспокоится обо мне и что он искал встречи (ага, конечно, хотел бы, нашёл, мы живем в одном доме), лез ко мне обниматься, хватал за руки, я отталкивала его и говорила, что все окей и что это больше не его дело. А потом не выдержала и выпалила ему, что если его так волнует мое состояние, что же его не волновало, когда я нашла использованный презерватив? И что почему ты возвращаешься, как ни в чем небывало, такой внезапный? На что Ш. Сказал, что он не возвращается, он просто хочет уладить все между нами. Я ответила, что этого недостаточно для того, чтобы я его простила. “We will talk” – крючок. И все, он ушёл.

И мне стало так дурно-дурно. Я осознала, что человек ничего не понял, что человеку комфортно меня потерять и он просто хочет очистить свою совесть. Я не знаю, как мне следовало себя вести. Я старалась действовать по вашей инструкции по камбэкам, но все пошло не по сценарию. Я хочу, чтобы он приполз и умолял меня с ним быть. Я хочу ему отомстить. Я реально хочу чтобы он почувствовал, как это, когда ты любишь, а тебя ни во что не ставят. Что мне делать, кроме как обрести самоуважение, наконец, подскажите, Эволюция?