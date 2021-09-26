 

Мнение: Мортидо как демонстрация лояльности

26.09.2021, 20:08, Разное
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C ужасом узнал (прочитал у Никонова), что полоумная Верола (кто не знает – звезда ЖЖ) ширнулась разными вакцинами “от ковида” уже 6 раз! ШЕСТЬ инъекций живительных растворов! Причем она этим еще и хвастает – раз и Никонов об этом узнал. Феноменально. Едва ли это такая жажда жизни – этакая истовость; скорее – демонстрация готовности умереть “во славу хозяина”.

В фейсбуке, кстати, по-прежнему идет нон-стопом “парад уколовшихся”, только содержание чуть сменилось: если раньше юзеры докладывали urbi et orbi, что они себе “поставили вакцину” (где, когда, какие были ощущения, какое теперь самочувствие), то теперь эти же люди с тем же бюрократическим занудством отчитываются, как они “ревакцинировались”. Поскольку ревакцинациям, даже теоретически, теперь не будет конца – стало быть, “эта музыка будет вечной”. И ей-ей, есть в ней что-то болезненное…

Интересный вопрос – какова все же цель этих докладов? Фейсбук ведь в основном оппозиционный у нас – кого ж они хотят уязвить своими “проколами” – Путина? Но Путин будет только рад – он ведь у нас тоже обеими руками за всеобщую вакцинацию, добровольно и с песней? Зачем же они радуют Путина?

Ответ, думается, такой: да, и сама их вакцинация, и публичные отчеты о ней – это демонстрация лояльности. Но не Путину, а совсем другому “начальству”. И в этом, возможно, заключается разгадка неуспешности нашей оппозиции в целом: она не за свободу и не против начальства как такового – у нее просто другое начальство. “Повыше”, как считают “новые проколотые”.

И, поскольку у Путина, в сущности, начальство то же – оппозиции и Путину, получается, по большому счету нечего делить. Это еще одна маска, которую помог сорвать Пресвятой Ковид. Спасибо ему. Союз “единственного европейца”, коим в России традиционно является правительство, и наших доморощенных “европейцев”, которые все кучкуются в фейсбуке – против кого? Против так называемого “народа”, естественно. Диспозиция не меняется веками.

Новое, пожалуй, то, что впервые проявляется сущность этого союза как ярко выраженного “стремления к смерти”. “Нам приказали умереть, и мы это делаем, а также хотим, чтобы ВЫ последовали за нами”. Такой вот всероссийский, а если вдуматься, всемирный “Синий кит”. “Мортидо” (стремление к смерти) – так это назвал старик Фрейд почти ровно столетие назад.

Источник: Размышления вольного социолога



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