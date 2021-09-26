Политика: Чего не хватает Украине для военного паритета с Россией

«Украина имеет военный паритет с Россией». К таким выводам пришли в окружении президента Зеленского. При этом в Москве неоднократно говорили о невозможности полномасштабной войны между странами. Какие цели преследуют украинские политики, выступая с подобными заявлениями – и чего в действительности не хватает Киеву для равенства с Москвой в военной сфере?

Советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что Киев имеет военный паритет с Москвой. «У РФ нет решающего преимущества над нами, такого нет и не будет. Российские генералы – профессионалы, думаю, они доносят это до сведения своего политического руководства», – сообщил Арестович в эфире украинского телевидения.

Он также добавил, что при вооруженном конфликте с ВСУ армия РФ «утратит боеспособность на несколько лет». Советник главы офиса президента Украины не разъяснил, почему так думает, но добавил: «мы увеличиваем военный бюджет, усовершенствуем законодательство, развиваем вооруженные силы в соответствии с возможностями, которые есть сейчас».

Это не первое резонансное заявление со стороны Арестовича. В частности, он несколько раз предлагал переименовать Украину – сначала в Русь-Украину, затем в Соединенные земли Украины (СЗУ). По его словам, Украина – это и есть Русь, а РФ «с натяжкой может претендовать» на Русь и ее наследие. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это высказывание, предложила назвать страну «Укрусь».

Вслед за переименованием государства в Русь-Украину Арестович предложил переименовать украинский язык в «руський». «У Украины нормальный современный украинский язык. Он наиболее близок, как говорят специалисты, к старому языку Киевской Руси. То есть мы просто будем его называть двойным названием: «руський» или «украинский». Не «российский», а «руський», – сказал Арестович.

Кроме того, ранее Арестович допустил возвращение Донбасса военным путем. «Мы не знаем, как будет деоккупирован (Донбасс), мы готовимся к разным вариантам. Стратегия (власти) заключается в политико-дипломатическом пути урегулирования. И вариант «Б» – это не тот, о котором говорил президент, это я формулирую – военный путь», – сообщил Арестович. Теперь киевский чиновник, будучи спикером украинской делеграции на переговорах в Минске, пришел к размышлениям о «военном паритете» Украины с Россией.

При этом Москва неоднократно заявляла о невозможности военного конфликта с Украиной. Президент Владимир Путин, напротив, выражает уверенность в восстановлении отношений между странами, подчеркивая, что это ненормальная и неестественная ситуация между соседними государствами.

Между тем ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что украинская армия – «одна из самых мощных в Европе», добавив, что вооруженные силы Украины (ВСУ) стали сильней в 572 раза, так как их ряды, например, пополнили 572 молодых офицера. А в 2018 году бывший президент Петр Порошенко назвал украинскую армию «самой сильной на европейском континенте среди вооруженных сил государств, не входящих в НАТО».

«Человеку из «палаты № 6» бесполезно объяснять, что он не Наполеон. Любые доводы разума бессильны перед такой твердолобой уверенностью», – считает доктор военных наук Константин Сивков. По его словам, Арестович абсолютно не представляет себе реальное соотношение сил Украины и России, что ярчайшим образом характеризует уровень профессиональных компетенций Зеленского и его команды.

«Начнем с того, что военный потенциал страны определяется не только боевым и численным составом армии, но и уровнем экономического развития.

Украина неспособна производить даже современные танковые орудия из-за отсутствия ресурсов и соответствующих технологий, – отметил эксперт. – Кроме того, на Украине нет как таковой боевой авиации. Все, что там имеется, это жалкие ошметки, которые будут ликвидированы буквально спустя час-полтора после начала боевых действий».

Также у Киева нет оперативно-тактических ракетных комплексов наподобие российского «Искандера» и сопоставимых с российскими зенитных ракетных систем. «Я уже не говорю о том, что на Украине отсутствует флот и нет производства боеприпасов. О чем можно дальше говорить? Боевая мощь украинской армии уступает российской в разы», – уверен Сивков.

По мнению военного эксперта, «настоящие украинские генералы – то есть те, кто прошел все этапы военной службы – далеки от подобных шапкозакидательских идей». «Они отчетливо осознают соотношение сил сторон в случае полномасштабного конфликта и не станут всерьез воспринимать идеи бездарного политика и его начальства», – полагает эксперт.

Схожей позиции придерживается директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко. По его словам, в случае реального российско-украинского конфликта ВСУ будут разгромлены и капитулируют в течение трех недель после начала боевых действий против России.

«За 30 лет своей независимости Украина деградировала как государство, утратив основные центры производства военной техники. Все, что Украина имеет на вооружении – это советское оружие конца 80-х годов. Российская армия за это время ушла на тридцать лет вперед. Поэтому заявление о паритете со страной, обладающей первым в мире ядерным арсеналом – не более чем очередной русофобский бред клоуна, который представляет офис президента Украины», считает собеседник.

«И все же стоит признать высокий уровень украинских специалистов в области диверсионно-разведывательных операций, а также организации взрывов и терактов

на территории других государств. В этом смысле Украину следует опасаться, – полагает Коротченко. – В остальном же страна находится в глубокой, как говорят на Украине, «дупе», с чем согласны даже депутаты Рады».

В свою очередь глава Союза политэмигрантов Украины, политолог Лариса Шеслер считает, что «новое абсурдное заявление Арестовича хорошо увязывается с целой серией других высказываний, касающихся переименования Украины и украинского языка, а также военного захвата Донбасса». Она уверена, что Арестович блефует, понимая, что на самом деле российско-украинский конфликт маловероятен.

«Он может произойти только в результате огромной провокации со стороны Украины. Поэтому его блеф выполняет пропагандистскую функцию, направленную, с одной стороны, на внутреннее потребление, чтобы уверить соотечественников в мощи Украины; а с другой стороны – на США, чтобы подпитывать тамошние антироссийские настроения и постоянно поддерживать в глазах Вашингтона образ Украины как враждебного РФ государства», – уверена Шеслер.

В то же время политолог и публицист Владимир Корнилов считает высказывание советника офиса президента Украины умышленным и осознанным: «Арестович как генератор тупейших заявлений назначен на свою должность, чтобы перекрывать в медиа-пространстве нелепости и глупости Зеленского.

«Стоит Зеленскому сделать какой-то ляп по вопросам внутренней или внешней политики, как моментально вступают в действие Арестович и несколько похожих фигур, которые делают еще более смехотворные заявления, на фоне которых образ Зеленского кажется не таким смешным. Наверное, тем самым в Киеве решили перекрыть провальное выступление Зеленского в ООН», – объяснил эксперт.

Кроме того, заявления президента и его советников призваны отвлечь внимание населения Украины от внутренних проблем. «Ни один украинский политик не хочет обсуждать внутреннюю повестку дня. Поэтому Арестович успешно достигает своей цели, поскольку его нелепые заявления обсуждают вместо реальных проблем. А уж украинские генералы вряд ли прислушиваются к подобного рода нелепым высказываниям», – отметил Корнилов.

Если же абстрагироваться от фигуры Арестовича и предположить, что Украина реально хочет добиться военного паритета с Россией, то ей для этого необходимы даже не отдельные виды техники, а полная реформа экономики и системы образования, отмечают эксперты.

«Сегодняшние вооруженные силы Украины – это разграбленная и разваленная армия XX века, может быть, за исключением небольших подразделений, которые подготовили страны НАТО. Поэтому для достижения паритета с Россией Украине не хватает абсолютно всего – начиная с готовности военных подразделений, авиации, подготовки военных специалистов и заканчивая техническим оснащением войск, что невозможно без развитой промышленности и экономики», – резюмировал военный эксперт Дмитрий Дрозденко.

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