 

Генсек ХДС счел «горькой» потерю голосов на выборах в Германии

26.09.2021, 20:05, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПотери Христианско-демократического союза на выборах в бундестаг «горькие» в сравнении с предыдущими выборами, при этом нужно дождаться окончательных результатов, сообщил генеральный секретарь ХДС Пауль Цимияк.

«Это очень неясный результат, нам предстоит длинный вечер. Необходимо подождать. Очевидно, что потери чувствительные, горькие в сравнении с предыдущими выборами», – сообщил Цимияк в эфире ZDF, передает РИА «Новости». 

По его словам, первые данные показывают возможность коалиции ХДС с «Зелеными» и свободными демократами, которая может гарантировать стабильность, безопасность и защиту климата. «Поэтому мы должны друг с другом говорить», – сообщил он.

Цимияк подчеркнул, что «идет упорная борьба», поэтому необходимо дождаться окончательных результатов.

В воскресенье завершились выборы в Бундестаг Германии. Согласно данным экзитпола для телеканала ZDF, социал-демократы (СДПГ) во главе с Олафом Шольцем лидируют на выборах в бундестаг с 26%, на втором месте консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Армином Лашетом, он набирает 24%. Далее следует партия «Союз 90/Зеленые» – 14,5%. Правая партия «Альтернатива для Германии» занимает четвертое место на выборах с 11%, партия «Левые» проходит в бундестаг ФРГ, преодолевая избирательный порог, с 5%.

Ранее в Германии за два дня до выборов появились данные «экзитпола», согласно которым блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) победил с 22,1% голосов, социал-демократы набрали 22,7%, «Альтернатива для Германии» – 10,5%, Свободная демократическая партия – 13,2%. Строка погасла до появления «результатов» Левой партии и «Зеленых». При этом телеканал ARD назвал тестом и ошибкой появление этих данных.

7 сентября канцлер Германии Ангела Меркель в ходе последнего выступления в Бундестаге поддержала кандидата от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армина Лашета. Ранее Меркель выразила уверенность в способности Лашета руководить Германией в качестве канцлера.



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