Мнение: Финансовая доминатрикс, женитьба на самой себе и выплаты за детей в Китае

1. На Западе знают толк в отклонениях от нормы. Предприимчивые женщины зарабатывают в Сети на том, что просто требуют с мужчин деньги, а те с удовольствием их дают, почти ничего не получая взамен:

https://lenta.ru/news/2021/09/10/findom/

Доминатрикс из США рассказала о том, как научилась выкачивать деньги из мужчин и заработала на этом более 100 тысяч долларов (7,3 миллиона рублей). Об этом пишет издание The Sun.

Женщина, известная под псевдонимом госпожа Марли, занимается так называемым финансовым доминированием. Она узнала о его существовании из интернета, когда потеряла работу в магазине и подыскивала другие способы заработка. «Это психологический фетиш, при котором склонные к мазохизму мужчины отдают деньги доминирующим женщинам, ничего не получая взамен», — рассказывает госпожа Марли. По ее словам, их возбуждает унижение и невозможность контролировать собственные финансы.

Женщина попробовала стать финансовой доминатрикс и в первую же неделю заставила незнакомца возместить ей 50 долларов (3,6 тысячи рублей), которые она потратила в ресторане. Сейчас у нее 10 постоянных клиентов, которые платят ей каждый день или каждую неделю. Они делают это просто так, и ей не приходится прилагать для этого никаких усилий.

«Также я провожу сеансы выкачивания денег, когда я и мой клиент говорим по телефону или видеосвязи, и я тем временем выкачиваю деньги с его электронного счета, — объясняет госпожа Марли. — Сеанс может продолжаться 30 минут, и вначале мне шлют 10 долларов (728 рублей), через две минуты — 20 долларов (1457 рублей), и так далее».

За несколько лет финансовое доминирование принесло женщине более 100 тысяч долларов. Кроме того, клиенты оплачивают ее счета, присылают деньги ее родителям, выплатили ссуду, которую она брала для оплаты высшего образования, и компенсировали расходы на поездку в Мексику, обошедшуюся в пять тысяч долларов (364 тысячи рублей). Нью-йоркская квартира госпожи Марли и мебель, которой она обставлена, также приобретены на их средства.

Хорошо, что у нас, в России, такого нет. Я бы предположил, что это фейк, но, много лет читая новости с Запада, я уже ничему не удивляюсь.

Кстати, если вы хотите получить удовольствие от потери контроля над собственными финансами, вы можете обойтись и без посредников. Можно потратить деньги на какую-нибудь ерунду, а потом обвинить во всех своих бедах государство.

2. Однополые браки на Западе уже успели подрастерять лоск новизны. Теперь там новая мода – брак с самим собой:

https://lenta.ru/news/2021/08/27/samanasebe/

29-летняя Патрисия Кристин из Сиднея, Австралия, женилась сама на себе, чтобы разрушить стереотип о том, что женщины обязательно должны выйти замуж до 30 лет. Об этом пишет Metro.

В 2013 году Кристин разорвала помолвку с бывшим возлюбленным, поскольку поняла, что их брак будет ошибкой. После этого она не встретила человека, за которого хотела бы выйти замуж, и решила посвятить жизнь любви к себе и личностному росту.

Девушка назначила день свадьбы с самой собой и пригласила на праздник девять самых близких друзей. Она купила обручальное кольцо, платье и букет невесты. Кристин потратила на все 49 фунтов стерлингов (пять тысяч рублей).

Торжество проходило в формате пикника в парке недалеко от дома невесты. Во время свадьбы гости делились своим пониманием любви к себе, а Кристин произнесла получасовую клятву. «Я люблю себя, несмотря на все ошибки, которые я совершила. Я обязуюсь быть доброй к себе, верить в себя и следовать своим мечтам, и неважно, большим или маленьким», — пообещала она.

Своим поступком австралийка хотела бросить вызов стереотипам. Она пыталась доказать, что необязательно выходить замуж, строить карьеру, иметь дом и детей к 30-ти годам, чтобы быть счастливой и чувствовать себя «нормальным» и реализованным человеком.

Это чем-то напоминает истории среднеазиатов, которые ради традиционных понтов устраивают настолько пышные свадьбы, что семьи новобрачных влезают в долги на добрый десяток лет. Впрочем, судя по тому, что девушка клялась сама себе в верности целых полчаса, этот брак был заключён по любви.

3. В современном Китае с демографией настолько плохо, что за рождение детей там потихоньку начинают доплачивать. Конечно, по сравнению с российским материнским капиталом суммы пока что смешные:

https://lenta.ru/news/2021/09/17/chilpay/

Округ Линься в провинции Ганьсу на западе Китая начнет предоставлять денежные субсидии парам, чтобы они заводили детей. Как сообщает Bloomberg, семьям округа дадут 5000 юаней (774 доллара) при рождении третьего ребенка, а также будут выплачивать 10 тысяч юаней (1548 долларов) в год, пока ему не исполнится три года.

Семьи с одним или двумя детьми смогут получать субсидии в меньшем размере, а также власти пообещали финансово помочь при оплате обучения и покупке дома. Такие меры потребовались, потому что количество постоянных жителей округа значительно сократилось, а правительство стремится увеличить численность местного населения на девять процентов к 2030 году.

С демографическими проблемами сталкиваются и другие регионы Китая. Так, например, первым городом, который начал денежно поощрять деторождение, стал Паньчжихуа в юго-западной провинции Сычуань.

Власти предпринимают все более активные шаги, чтобы замедлить снижение рождаемости. В апреле Народный банк Китая (аналог Центрального банка) призвал граждан рожать детей, чтобы страна не отстала от США на фоне старения населения. В мае семьям разрешили иметь трех детей, хотя с 2016 года родителям приходилось платить штраф, если в семье появлялось больше двух детей. До этого с 1979 года действовала политика «одна семья — один ребенок» .

Посмотрим, смогут ли чего-нибудь добиться китайцы путём материального стимулирования. В соседней Японии и уже давно идёт мощный демографический провал, а в чуть менее богатой Южной Корее, по всей видимости, также вскоре начнётся быстро сокращение населения. Китай же стремительно догоняет южнокорейцев и японцев по уровню жизни и экономического развития, поэтому вполне вероятно, что лет через 20-30 мы увидим в Китае такой же упадок.