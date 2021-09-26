 

Ученые назвали 5 продуктов, употребление которых снижает продолжительность жизни

26.09.2021, 19:54, Разное
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С недавних пор вегетарианство становится все более популярным. Это происходит потому, что люди чаще задумываются о своем здоровье, о том, что едят. Считается, что продукты животного происхождения негативно влияют на организм человека, он быстрее стареет. Именно поэтому некоторые люди решают отказаться от ряда продуктов в пользу здоровья.
Так, диетолог Кэтрин Зерацки установила, что если употреблять в пищу красное мясо, ультрапастеризованные продукты, полуфабрикаты, жареную пищу, сахаросодержащие продукты, а также алкоголь в больших количествах, то это снизит продолжительность жизни и негативно скажется на здоровье.

Также эксперт назвала продукты, употребление которых, напротив, улучшит самочувствие. К ним относятся: консервированные овощи, замороженное мясо, в них содержатся минералы, витамины и клетчатка.

Если говорить о напитках, то, по словам доктора сельскохозяйственных наук Еити Фукусима, зеленый чай может способствовать снижению риска развития рака и инсульта.

Источник: lenta.ru



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