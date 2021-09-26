 

COVID-19 мутирует под сезонные заболевания

26.09.2021, 19:54, Разное
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Не так давно жизнь каждого человека на земле резко изменилась. Люди до последнего не верили, что какой-то вирус может за короткое время убить многих, а остальных запереть дома на самоизоляцию. Но сейчас это реальность. Человек привык жить рядом с COVID-19. Большинство сделало прививки и вроде уже не так страшно. Можно вернуться к привычной жизни. Но что-то пошло не так. Вирус начал мутировать и походить на сезонные простудные заболевания. Из-за этого люди не могут распознать короновирусную инфекцию и обращаются в больницу слишком поздно.
Евгений Тимаков, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист: «Если раньше мы понимали, что если есть температура, кашель, пропало обоняние, то это коронавирус, и мы пытаемся защититься и начинаем лечение сразу. А сейчас вирус научился обходить иммунные барьеры, вызывать только насморк, расстройство стула или боль в горле. В это время вирус маскируется от наших антител, от нашего иммунного ответа».

Тимаков замелил, что вирус может быть в организме семь дней, никак себя не проявляя. Поэтому врач советует сдать тест на короновирус при таких симптомах, как: расстройство желудка и насморк.

По состоянию на 26 сентября суточный прирост новых заболевших коронавирусом в РФ составил 22 498 случаев, а коэффициент распространения вируса достиг максимальных показателей с июля.

Источник: www.ntv.ru



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