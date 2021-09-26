 

Владельцы Apple iPad mini 6 жалуются на проблему «желейного экрана»

26.09.2021, 19:54, Разное
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У поступившего в продажу на днях планшета iPad mini 6 от Apple появилась проблема с работой дисплея. Пользователи начали жаловаться на «желейный экран» при пролистывании контента.
Проблема более заметна при повороте гаджета в вертикальное положение. Один из владельцев устройства записал соответствующее видео, на котором видно, что при скроллинге контента на экране появляются волны, а левая и правая части экрана работают не синхронно.

Представители Apple пока никак не прокомментировали данные жалобы, однако в Совете по науке и технологическим инновациям в Китае согласились, что проблема действительно имеется. Напомним, что планшет получил крупнейшее обновление. Гаджет обзавелся процессором А15 и измененным дизайном.

Источник: www.ixbt.com



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