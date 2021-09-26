 

Главнокомандующий ВСУ озвучил особенность обстрелов со стороны боевиков на Донбассе

26.09.2021, 19:38, Новости дня
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“Мы отмечали обострение, которое заключалось в том, что увеличилось и количество обстрелов, и интенсивность, соответственно, и их результативность. […] Особенностью действий противника было […] прежде всего, если у нас один погибший только был от снайперского огня, то есть вел огонь противник по переднему краю, то все остальные у нас раненые и погибшие – это были в результате ведения огня по тыловым подразделениям, которые находятся на 5,5–6-м км, а также по командно-наблюдательным пунктам”, – сказал он.

По словам главнокомандующего ВСУ, намерение противника было “очень простое”: “меньше стрелять, но более результативно”.

“Чтобы были большие потери, чтобы мы, соответственно, их начинали бояться, чтобы ходили панические настроения и прежде всего антивоенные настроения в том числе среди населения Украины”, – объяснил Залужный.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины открывают огонь в ответ.

“ВСУ выполняют все, что им необходимо, чтобы противник стрелял меньше или вообще не стрелял… Как главнокомандующий ВСУ говорю вам: нет никакого запрета [стрелять в ответ]. Командиры должны применять все имеющиеся силы и средства, имеющиеся методы, которые у них есть, чтобы сохранить жизнь и здоровье своих подчиненных”, – заявил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что командир “на месте” не обязан связываться с Киевом, чтобы спросить, можно ли открывать ответный огонь.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло до 13,4 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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