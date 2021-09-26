Житель Кривого Рога оборудовал в квартире майнинговую ферму криптовалюты – полиция

Полицейские 25 сентября провели обыск в квартире 32-летнего жителя Кривого Рога.

“Правоохранители обнаружили криптоферму, которая состояла из видеокарт, материнских плат и блоков питания. Счетчик электрической энергии в момент обыска находился в рабочем состоянии и был подключен к электросети. Для уменьшения затрат горожанин с помощью большого магнита блокировал работу счетчика”, – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 188-1 (хищение электрической энергии путем ее самовольного использования без приборов учета) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

“В настоящее время сумма нанесенного ущерба устанавливается”, – говорится в сообщении.

—