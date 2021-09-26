 

На парламентских выборах в Германии нет единой партии-победителя – экзит-полл

26.09.2021, 19:38, Новости дня
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Четверть голосов избиратели отдали правящей на данный момент партии “Христианско-демократический союз” (ХДС), столько же получила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).

На третьем месте с 15% голосов – “Зеленые”.

5-процентный барьер для попадания в Бундестаг преодолели также “Альтернатива для Германии”, Свободная демократическая партия (по 11%) и “Левая” (5%).

Все пять партий присутствовали в Бундестаге до нынешних выборов.

Опубликованы результаты экзитполов на выборах в парламент Германии. Опросы не смогли назвать лидера завершившегося 26 сентября голосования. У консервативного блока ХДС/ХСС и социал-демократов по 25% голосов. На третьем месте – “зеленые”, набравшие 15% pic.twitter.com/NvKdNpAB8S

— DW на русском (@dw_russian) September 26, 2021

Контекст:

26 сентября в Германии проходили выборы в Бундестаг, избирательные участки открылись в 8.00 и закрылись в 18.00 по местному времени (19.00 по киевскому). В выборах принимали участие 47 партий.

Избранные депутаты через несколько недель выберут нового федерального канцлера, который сформирует правительство.

Бундестаг – однопалатный орган народного представительства в ФРГ. Выборы проходят каждые четыре года, депутатов выбирают по смешанной системе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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