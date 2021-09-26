 

Достигли показателя в 80% вакцинированных педагогов. В Одессе с понедельника все школы будут работать в обычном режиме

26.09.2021, 19:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Завтра в Одессе будут работать очно все учебные учреждения”, – заявила она.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1841841079351487&id=100005768370902

“Думская” уточняет, что, по словам Буйневич, за выходные все школы пересекли 80%-й барьер вакцинации сотрудников от COVID-19, поэтому могут продолжить работу в обычном режиме.

Издание пишет, что 23 сентября необходимого уровня вакцинации коллектива не достигли 10 школ города. 23 и 24 числа они работали очно, поскольку все невакцинированные работники сделали ПЦР-тесты на коронавирус.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

20 сентября Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании ввела “желтый” уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

Согласно постановлению Кабмина, в случае выхода региона из “зеленой” зоны эпидемической опасности должны быть вакцинированы более 80% педагогов, чтобы образовательное учреждение продолжило работу.

Глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил 8 сентября, что первой дозой препарата от COVID-19 вакцинировано более 40% работников сферы образования, две дозы получили 30%.

9 сентября главный санврач Украины Виктор Кузин заявил, что Минздрав пересмотрит норму о 80% вакцинированных педагогов для продолжения очного обучения.

22 сентября Ляшко заявил, что министерство здравоохранения предложило ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, сотрудников министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.11 / Россия возобновила авиасообщение с Японией

06.11 / Шустер: Мой лучший друг – Елизаров. Без Павла успех нашего ток-шоу был бы почти невозможен

13.01 / Озвучены планы по выпуску процессоров «Эльбрус» и «Байкал» в 2021 году

11.07 / В Израиле против Коломойского и его соратников начали расследование, их подозревают в мошенничестве – СМИ

15.08 / “Жыве Беларусь!” Протестующие в Хабаровске поддержали белорусов

24.01 / Водитель служебной машины лишился глаза после нападения на акции в Москве

09.05 / NASA согласилось финансировать строительство лунного телескопа

27.02 / Россиянам дали совет по защите денег в мобильном банке

23.09 / Отставной капитан ВМС США – Украина может взять Донбасс уже завтра

04.08 / Вице-премьер Испании раскритиковал «бегство за рубеж» Хуана Карлоса I

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика