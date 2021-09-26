В РФ запустили производство датчиков для спутниковой навигации

Как сообщили в российской компании РКС, на днях начато производство новых датчиков, предназначенных для отечественных систем спутниковой навигации.

По словам специалистов, новые приборы отличаются меньшим весом и обладают лучшими техническими качествами. Также они потребляют меньше энергии.

Судя по всему, новые датчики начнут использовать для обеспечения навигации в системах с автономным управлением. В частности, они помогут точнее маневрировать самим космическим аппаратам, находящимся на земной орбите. Производство датчиков осуществляется по новейшим технологиям, сообщают специалисты. Напомним, что РКС является дочерней компанией государственной корпорации «Роскосмос».