 

В РФ запустили производство датчиков для спутниковой навигации

26.09.2021, 19:21, Новости дня
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Как сообщили в российской компании РКС, на днях начато производство новых датчиков, предназначенных для отечественных систем спутниковой навигации.

По словам специалистов, новые приборы отличаются меньшим весом и обладают лучшими техническими качествами. Также они потребляют меньше энергии.

Судя по всему, новые датчики начнут использовать для обеспечения навигации в системах с автономным управлением. В частности, они помогут точнее маневрировать самим космическим аппаратам, находящимся на земной орбите. Производство датчиков осуществляется по новейшим технологиям, сообщают специалисты. Напомним, что РКС является дочерней компанией государственной корпорации «Роскосмос».



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