 

Мнение: Вопросы по курсу

26.09.2021, 19:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Дополнительных мест на курс больше не будет.

Если кто-то получил ссылку на курс без оплаты, 3-го октября войти не получится, всех неоплативших мы удалим.

Оплатить уже нельзя, продажи закончились около 13 часов.

Исключений не будет.

Друзья, мне всегда важно, чтобы на тесты или курсы не попадали сомневающиеся и не было случайных людей.

Если к рыбалке такой большой интерес, можно будет повторить этот курс уже вскоре. Например, через месяц.

Но сначала давайте получим первые результаты.

Ближе к делу я расскажу, как лучше этот курс проходить.

Но сразу скажу: сидеть часами над заданиями не надо.

Если вы проходите курс каждый день, вам хватит часа, чтобы все посмотреть и спокойно пройти.

Можно уложиться в полчаса.

Если хотите медитировать над каждым заданием, проходите дольше, хоть весь вечер, но это уже ради удовольствия.

В любое свободное время.

Задания не будут сложными, ломать голову не придется.

Нужно просто попытаться понять, что герой должен сказать или сделать, чтобы достичь своей цели. Цель будет описана сразу.

После прохождения ежедневного небольшого квеста будет короткое объяснение для лучшего понимания и закрепления.

Потом можно перечитать весь диалог целиком, чтобы оценить его спонтанность.

И на этом все. Новый паттерн должен отложиться в ваше бессознательное, а если повезет, то и на сознательном уровне вам тоже станет все понятно. В идеале должно быть и то, и то. Хотя главное – первое, второе может быть интеллектуальной иллюзией.

На следующий день – новая серия, продолжение приключений героев и новый квест.

Всего 13 серий.

Вот такая простая структура.

Скорее всего можно будет общаться с другими участниками курса. Расскажу ближе к делу, как.

Если есть вопросы по курсу, задавайте в этом посте, чтобы я понимала.

И еще кидайте сюда свои фотографии для настроения, покажите, какие вы красивые.

Потом я как-нибудь еще курс по 12 типам имиджа сделаю. Но это не быстро.

Этот курс я делала очень долго и тщательно. Тяп-ляп – это совсем не моя история.

Источник: Эволюция



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.09 / В помидорах нет семян: что необходимо сделать, чтобы сохранить сорт

13.01 / Роскомнадзор потребовал удалить название мексиканского города Ojuelos de Jal

26.11 / Мнение: «Не в деньгах счастье», стабильные российские банки и распознавание направления речи

20.10 / Женщина встретила пришельца с Венеры и родила от него ребенка

27.12 / Жирафы на льду

21.06 / В Роспотребнадзоре запретили россиянам снимать маски из-за жары

07.10 / Скандалы: С поличным на яхте

13.07 / Мнение: Время возрождения?

13.08 / Вакцинация не остановит осеннюю четвертую волну коронавируса COVID-19

07.08 / Звезда “Дневника памяти” Рэйчел МакАдамс ждет второго ребенка: фото

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика