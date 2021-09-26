Мнение: Вопросы по курсу

Дополнительных мест на курс больше не будет.

Если кто-то получил ссылку на курс без оплаты, 3-го октября войти не получится, всех неоплативших мы удалим.

Оплатить уже нельзя, продажи закончились около 13 часов.

Исключений не будет.

Друзья, мне всегда важно, чтобы на тесты или курсы не попадали сомневающиеся и не было случайных людей.

Если к рыбалке такой большой интерес, можно будет повторить этот курс уже вскоре. Например, через месяц.

Но сначала давайте получим первые результаты.

Ближе к делу я расскажу, как лучше этот курс проходить.

Но сразу скажу: сидеть часами над заданиями не надо.

Если вы проходите курс каждый день, вам хватит часа, чтобы все посмотреть и спокойно пройти.

Можно уложиться в полчаса.

Если хотите медитировать над каждым заданием, проходите дольше, хоть весь вечер, но это уже ради удовольствия.

В любое свободное время.

Задания не будут сложными, ломать голову не придется.

Нужно просто попытаться понять, что герой должен сказать или сделать, чтобы достичь своей цели. Цель будет описана сразу.

После прохождения ежедневного небольшого квеста будет короткое объяснение для лучшего понимания и закрепления.

Потом можно перечитать весь диалог целиком, чтобы оценить его спонтанность.

И на этом все. Новый паттерн должен отложиться в ваше бессознательное, а если повезет, то и на сознательном уровне вам тоже станет все понятно. В идеале должно быть и то, и то. Хотя главное – первое, второе может быть интеллектуальной иллюзией.

На следующий день – новая серия, продолжение приключений героев и новый квест.

Всего 13 серий.

Вот такая простая структура.

Скорее всего можно будет общаться с другими участниками курса. Расскажу ближе к делу, как.

Если есть вопросы по курсу, задавайте в этом посте, чтобы я понимала.

И еще кидайте сюда свои фотографии для настроения, покажите, какие вы красивые.

Потом я как-нибудь еще курс по 12 типам имиджа сделаю. Но это не быстро.

Этот курс я делала очень долго и тщательно. Тяп-ляп – это совсем не моя история.