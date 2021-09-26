Мнение: Эра прогрессоров

Ввязался сегодня вдруг в дискуссию о романе Стругацких «Трудно быть богом». Там один из моих фейсбучных приятелей довольно пылко выдвинул обвинение… в адрес прогрессоров из Мира Полдня, а заодно и самого Антона Руматы – дескать, зачем они остановили Антона, не дали ему «завершить дело»? Испугались? А сам Румата – зачем он так долго телился – «наблюдал», вместо того чтобы вмешаться? Терпел убийства политических противников, пытки, мракобесие?! Слюнтяй, наверно?

Я прямо заинтересовался, спросил: а как же, по мнению комментатора, надо было «завершать дело»?! И Егор мне ответил – да никак! Мочить надо было этого дона Рэбу, а «Веселую Башню», то есть пыточную – сравнять с землей! После чего так и заявить темным жителям – я ваш новый бог, спустился с небес, будете теперь жить у меня по-доброму, по-человечески. И отныне – всё, пытки отменяются! А если кто вдруг из вас попытается такое возобновить – к такому я сам спущусь с небес и такое с ним сотворю… такое! Так его буду мучить и убивать – что вам любая пытка в сравнении медом покажется!!

«”Здравствуйте, ребятки! Я – ваш Святой Мика. Вернулся, как обещал. Поглядел под видом дворянина, как вы тут живете. Вот вам пара чудес, вот вам несколько заповедей, первая же: кто устроит “веселую башню”, тот будет жить очень недолго, но очень мучительно… Видите, что стало с еретиком Рэбой, посмевшим прикрываться моим именем?!” и т.д. Совсем не обязательно кого-то в больших количествах мочить. Но, конечно, это – представления человека 21 века, а не “Прекрасного” Мира Полудня» (Егор Седов)

В общем, я наглядно убедился, что Стругацкие реально могут до сих пор вызывать самый живой отклик у читателей: есть еще те, кто их читает, возмущается, бесится, хочет переписать, воспринимает как нечто реальное. А все почему? Потому что Стругацкие описали феномен, который, возможно, станет вообще определяющим для всего 21 века – это самое «прогрессорство». Ведь, в сущности, назойливое принуждение к вакцинации, и «борьба с углеродным следом», и не менее назойливое «откажитесь от собственности», и вся прочая Грета Тунберг –все эти символы окружающей нас реальности – что это, как не то самое прогрессорство?

Понимать «прогрессорство» нужно именно так, как его показали Стругацкие – как стремление НАВЯЗАТЬ «отсталым народам» прогресс в понимании самих «прогрессоров», причем в самом тоталитарном варианте: как и что им нужно есть, с кем и как спать, что в себя колоть, что ни в коем случае не колоть, какой общественный строй избрать… Это тотальная и, как мы видим, чрезвычайно СОБЛАЗНИТЕЛЬНАЯ (в библейском значении слова «соблазн») идеология.

Я возразил френду по поводу Руматы:

Вы не учитываете две вещи: первая – аргументация самих Стругацких: если бы Румата (шире – земляне) вводили бы таким образом свою “демократию” (извините за грубое слово) – они бы тем самым лишили жителей Арканара ИХ СОБСТВЕННОЙ истории. То есть это просто земляне принялись бы на чужой планете делать копию себя самих, своего человечества. А хорошо ли это? И скажут ли араканарцы, развившись, за это спасибо?

А второе возражение чуть посложнее, но тоже вполне вытекающее из идей Стругацких: допустим, Румата вот так вот – под страхом мучительной и неизбежной смерти, пользуясь тем, что он “бог” (вспомним название) запрещает арканарцам заниматься пытками. Вопрос – а делает ли он тем самым арканарцев ЛУЧШЕ? Или же он их просто запугивает? Если люди не творят зла только из-за того, что они боятся, что некая внешняя сила их за это покарает – становятся ли они из-за этого нравственными?

Говоря словами старины Канта: где должен быть нравственный закон – над нами или внутри нас? Как вы на это ответите, Егор?”