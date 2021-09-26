Захарова оценила создание альянса AUKUS

Партнерство AUKUS (Великобритания, Австралия и США) показало Западу, как выглядит миропорядок, основанный не на праве, а на новых придуманных правилах, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, коллективный Запад постоянно «вбрасывает» в повестку новые правила, выдавая их за право. При этом подразумевается, что новый миропорядок будет основан на этих новых правилах.

«И всем нравилось. Перестало нравиться, когда все столкнулись с этой концепцией на практике. Когда США, Великобритания и Австралия, не спросив никого, в один день придумали новый тройственный союз, который изменяет расклад в мире, <…> в коллективной безопасности и международной стабильности. Вот тут почему-то эти новые правила, которые еще вчера были такими интересными, оказались не столь уж заманчивыми», – отметила Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Представитель ведомства указала на то, что правовой основой миропорядка ранее являлся устав Организации Объединенных Наций (ООН).

«Она (правовая основа) обсуждалась и принималась коллективно, с учетом мнения различных стран, которые очень часто друг с другом не совпадали, на основе компромисса и учета интересов, то сегодня правила штампуются абсолютно хаотично», – подчеркнула она.

По словам Захаровой, в настоящее время между странами наблюдается схватка уже на этапе утверждения новых правил, которые зачастую являются непонятными даже для их авторов.

«Вроде бы правила есть, но вроде бы даже сами акторы, сами страны не могут понять, что же из них является основным, доминирующим, а что вторичным», – сообщила она.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что новое сотрудничество США, Британии и Австралии (AUKUS) может вызвать у ЕС интерес к сближению с Россией.

Напомним, первой инициативой в рамках AUKUS стало создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии. США решили передать этой стране технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки, по сути, можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе».

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заверил, что Канберра намерена строить АПЛ, но не стремится заполучить ядерное оружие. Между тем Китай обвинил США в распространении ядерного оружия. Госсекретарь США Энтони Блинкен не дал однозначного ответа на вопрос о возможности размещения в Австралии американских ядерных ракет средней дальности.