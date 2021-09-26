Володин рассказал о новых полномочиях Госдумы

Граждане страны влияют на принятие решений при формировании состава правительства, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» председатель Госдумы VII созыва Вячеслав Володин.

Володин в программе «Москва. Кремль. Путин» отметил, что теперь люди, избирая своих депутатов, влияют на принятие решений при формировании правительства, передает РИА «Новости».

«Новые полномочия используются в зависимости от необходимости. Когда речь шла о созыве уходящем, вы знаете, появились вакансии, и Дума использовала полномочия свои уже при назначении новых министров», – отметил он, отвечая на вопрос, будет ли Госдума руководствоваться новыми нормами в дальнейшем.

На предложение президента возглавить Думу в новом созыве, парламентарий ответил: «Для меня это доверие».

Напомним, что выборы в РФ проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая РФ – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы.

В ходе встречи Путин заявил, что председатель Госдумы действующего созыва Вячеслав Володин достоин продолжить руководство нижней палатой.