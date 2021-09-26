 

Экзитпол: Социал-демократы лидируют на парламентских выборах в Германии

26.09.2021, 19:12, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСоциал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Олафом Шольцем лидирует на выборах в Бундестаг ФРГ с 26%, следует из exit poll исследовательского института Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF.

Выборы в Бундестаг завершились в воскресенье в Германии. Согласно данным exit poll общественно-правового телеканала ARD, социал-демократы получают 26%, партия немецких консерваторов – блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) – во главе с Армином Лашетом 24%, передает РИА «Новости». 

Партия «Союз 90/Зеленые» во главе с Анналеной Бербок предварительно получает на выборах в бундестаг третье место с 15% голосов. Правая партия «Альтернатива для Германии» занимает четвертое место на выборах с 11%. Тем временем партия «Левые» проходит в бундестаг ФРГ, преодолевая избирательный порог, с 5%.

При этом отмечается, что левая коалиция из Социал-демократической партии Германии, партии «Союз90/Зеленые» и партии «Левые» не набирает достаточных голосов для формирования правящей коалиции. По прогнозам института, такая коалиция может набрать 376 мест в бундестаге, в то время как для большинства необходимы 379 голосов. 

По данным Федерального статведомства, правом голоса обладают примерно 60,4 млн жителей ФРГ, они определят будущий состав парламента. После выборов на основании распределения мандатов в Бундестаге будет сформировано новое правительство во главе с новым канцлером. . 

В нынешних парламентских выборах участвует наибольшее количество партий с момента воссоединения Германии. Своих кандидатов выставили 47 политических объединений. Реальные шансы на попадание в парламент имеют только блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, социал-демократы, «Зеленые», Свободная демократическая партия (либералы), правопопулистская «Альтернатива для Германии» и Левая партия.

Напомним, что в воскресенье избирательные участки в 8.00 по местному времени (9.00 мск) открылись для голосования на парламентских выборах в Германии.

Ранее в Германии за два дня до выборов появились данные «экзитпола», согласно которым блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) победил с 22,1% голосов, социал-демократы набрали 22,7%, «Альтернатива для Германии» – 10,5%, Свободная демократическая партия – 13,2%. Строка погасла до появления «результатов» Левой партии и «Зеленых». При этом телеканал ARD назвал тестом и ошибкой появление этих данных.

7 сентября канцлер Германии Ангела Меркель в ходе последнего выступления в Бундестаге поддержала кандидата от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армина Лашета. Ранее Меркель выразила уверенность в способности Лашета руководить Германией в качестве канцлера.



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