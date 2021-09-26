А кто заплатит за это? – Личное мнение

Ряд Телеграм-каналов и СМИ озвучили информацию, что лечение Бекмансурова обходится в 2 миллиона в день.

Понятно, что официального подтверждения тут быть не может, но учитывая степень поражения пациента, лично я склонна согласиться с подобной оценкой стоимости его лечения.



Фото: Соцсети

Внутренности прострелены. Во рту — трубка. Ногу пришлось ампутировать. Поражена печень, отказали почки, требуется аппаратный гемодиализ.

В общем, плюс-минус вполне реальная, на мой взгляд, цена лечения для подобного состояния.

Два миллиона в день. Операции и реанимации. Как я поняла, многие из вас считают, что Бекмансурова нужно спасти, чтобы допросить и отправить в тюрьму.

Если он, конечно, пройдёт психиатрическую экспертизу и будет признан вменяемым.

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Трагедия в Перми, напомню, случилась 6 дней назад. Сколько ещё будет восстанавливаться ублюдок на аппаратах под присмотром врачей, неизвестно. Каждый день капает нехилая сумма.

Придя в сознание, Бекмансуров сказал, что ничего не помнит. Отшибло память, просит пить и перевернуть его в кровати набок. Допросить его невозможно — мало того, что амнезия, так ещё и говорить не может. Слишком слаб.

Сколько пробудет в таком состоянии — неизвестно.

Помимо лечения самого Бекмансурова, есть и другие траты. Лечение пострадавших от рук убийцы тоже ведь стоит денег. Полицейские охраняют палату, проводятся следственные мероприятия. Следователи летят в Пермь, им платят командировочные. И так далее.

Мне трудно оценить в денежном выражении убыток, который нанёс ублюдок, но речь тут, на мой взгляд, о миллионах и миллионах рублей.

Вопрос у меня в том, кто оплатит всё это?

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