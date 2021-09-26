 

А кто заплатит за это? – Личное мнение

26.09.2021, 19:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ряд Телеграм-каналов и СМИ озвучили информацию, что лечение Бекмансурова обходится в 2 миллиона в день.

Понятно, что официального подтверждения тут быть не может, но учитывая степень поражения пациента, лично я склонна согласиться с подобной оценкой стоимости его лечения.


Фото: Соцсети

Внутренности прострелены. Во рту — трубка. Ногу пришлось ампутировать. Поражена печень, отказали почки, требуется аппаратный гемодиализ.

В общем, плюс-минус вполне реальная, на мой взгляд, цена лечения для подобного состояния.

Два миллиона в день. Операции и реанимации. Как я поняла, многие из вас считают, что Бекмансурова нужно спасти, чтобы допросить и отправить в тюрьму.

Если он, конечно, пройдёт психиатрическую экспертизу и будет признан вменяемым.

https://t.me/lenamiro/9741

Трагедия в Перми, напомню, случилась 6 дней назад. Сколько ещё будет восстанавливаться ублюдок на аппаратах под присмотром врачей, неизвестно. Каждый день капает нехилая сумма.

Придя в сознание, Бекмансуров сказал, что ничего не помнит. Отшибло память, просит пить и перевернуть его в кровати набок. Допросить его невозможно — мало того, что амнезия, так ещё и говорить не может. Слишком слаб.

Сколько пробудет в таком состоянии — неизвестно.

Помимо лечения самого Бекмансурова, есть и другие траты. Лечение пострадавших от рук убийцы тоже ведь стоит денег. Полицейские охраняют палату, проводятся следственные мероприятия. Следователи летят в Пермь, им платят командировочные. И так далее.

Мне трудно оценить в денежном выражении убыток, который нанёс ублюдок, но речь тут, на мой взгляд, о миллионах и миллионах рублей.

Вопрос у меня в том, кто оплатит всё это?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.09 / Дина Саничара – мальчик-волк, ставший прообразом Маугли

29.05 / Борец с гриппом: вакцина на основе наночастиц, эффективная в доклинических испытаниях

03.08 / Специалисты назвали 6 продуктов, которые повышают риск развития рака груди

28.09 / Кто получит вторую пенсию: все подробности

02.07 / Девять новых станций Большой кольцевой линии метро откроют до конца 2021 года

23.02 / Цискаридзе поздравил россиян с 23 февраля снимком в обтягивающем трико

16.09 / Мнение: “Жертва Новичка”

22.04 / В России собираются ввести ограничения на использование электроэнергии

07.01 / Мнение: Stalin Doner

18.03 / Украина заявила о намерении вооружить ВВС новыми американскими истребителями F-35

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика