Мнение: Перебои с бензином в Британии, АЭС в Уэльсе и турецкий рынок Газпрома

1. Англичане в панике скупают бензин. Ситуация серьёзная, также над островами нависла угроза дефицита продуктов. Мы с Кримсональтером обсуждаем проблему в свежем выпуске «Клуба Зелёной Свиньи». Фрагмент выпуска я прикрепил к посту.

2. Представляю, как сейчас кусают локти в Литве. После вступления в Евросоюз евробюрократы принудили несчастного лимитрофа закрыть свою Игналинскую АЭС – что, естественно, привело зависимости от импорта энергии.

Хитрые британцы тем временем вышли из Евросоюза и собираются продолжать развитие своей атомной энергетики:

https://lenta.ru/news/2021/09/24/brit_atom/

Энергетический кризис в Великобритании заставил правительство задуматься о наращивании ядерных мощностей. Власти Соединенного Королевства хотят продолжить остановленное в 2020 году из-за нехватки финансирования строительство атомной электростанции (АЭС) Уилфа в Уэльсе, пишет Bloomberg.

Правительство заявило, что ядерная энергетика катастрофически необходима для достижения углеродной нейтральности (компенсации производимых вредных выбросов) к середине века, но до этого у страны не хватало денег на реализацию масштабных проектов. Главным толчком к развитию атомной энергетики стал страх остаться без тепла и света зимой и необходимость выхода из энергокризиса — из-за недостаточной ветрогенерации и рекордно высоких цен на газ Великобритания испытывает трудности с удовлетворением спроса на электроэнергию. <…>

Премьер-министр Борис Джонсон обязался к 2025 году построить хотя бы один крупный ядерный реактор. Правительство также обсуждает с французской энергетической компанией Electricite de France финансирование британской АЭС Sizewell C.

Похоже, зелёные эльфы ещё не окончательно захватили Великобританию, и кое-кто там ещё соображает, что ставка на превращение в «ветряную сверхдержаву» в условиях закрытия угольных электростанций не сработает (а точнее, приведёт к постоянному дефициту энергии и частым отключениям). Если, конечно, не будет какого-то другого надёжного и независимого от погоды источника энергии.

Что ж, если британцам не нравится наш русский газ, то пускай ищут деньги на дорогое строительство АЭС, пускай разрабатывают безопасные технологии атомной энергетики. Нам не так важно, кому конкретно будут платить чопорные джентльмены — Газпрому или Росатому.

3. Впечатляющий график роста поставок российского газа в Турцию приводит коллега genby. За последний год спрос на газ там вырос настолько, что турецкий рынок стал вторым по значимости для Газпрома:

https://genby.livejournal.com/944490.html

Таким образом, прошлогодние разговоры всепропальщиков о том, что Турция для Газпрома потеряна и что газопровод «Турецкий поток» был построен зря, обернулись пустой болтовнёй. Теперь, впрочем, всепропальщики рассказывают, что турки якобы добились каких-то суперскидок и закачивают по дешёвке российский газ для перепродажи его в Европу.

В действительности, Турция качает примерно столько, сколько нужно для её внутренних потребностей, а причины роста потребления там такие же, как в Европе: восстановление экономики после коронакризиса, возобновление истощённых запасов после холодной зимы, а также давление европейских зелёных, которые требуют перехода на экологичное топливо.