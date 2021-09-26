Трихолог рассказала, как правильно остановить выпадение волос после коронавируса

Трихолог Юлия Нагайцева рассказала, как правильно остановить выпадение волос после коронавируса. По словам специалиста, проходит этот процесс самостоятельно только в единичных случаях.

Среди множества последствий коронавирусной инфекции появляется и проблема с волосами. У многих они начинают выпадать спустя три недели, а другие могут заметить данную проблему и через несколько месяцев после выздоровления. Зачастую люди попадают к врачу с андрогенной алопецией, рубцовыми изменениями или жалобами на то, что волосы полностью прекратили расти. Причин может быть несколько – ослабленная иммунная система, возраст, хронические недуги. Справиться с проблемой легче молодым людям, чем пожилым.

Нагайцева не рекомендует покупать препараты для роста шевелюры в аптеке, так как это пустая трата денег. Дело в том, что после коронавируса их действие не будет таким, как до него. Только трихолог может оценить ситуацию, направить на анализы для выявления дефицита веществ и на основе полученных данных назначить терапию, которая решит проблему.

Источник: radiokp.ru