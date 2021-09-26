 

Доктор Комаровский развенчал миф о неприятном запахе изо рта из-за болезней внутренних органов

26.09.2021, 19:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Доктор Евгений Комаровский развенчал миф о неприятном запахе изо рта. По его словам, у таких людей это происходит не из-за болезней внутренних органов, а по двум другим причинам.
По словам Комаровского, речь идет или о заболеваниях зубов, или о гниении скопившейся слизи в носоглотке. Чтобы подтвердить или исключить проблемы с зубами, следует посетить стоматолога. Кариес тоже может провоцировать появление неприятного запаха из ротовой полости.

Что касается слизи, то при некоторых заболеваниях она накапливается в носоглотке, высыхает и начинается гнилостный процесс, что сопровождается соответствующим запахом. С этой проблемой поможет справиться отоларинголог. Лучше не заниматься самолечением и пытаться устранить неприятный запах при помощи освежителей дыхания или ополаскивателей для рта, так как источник проблемы останется.

Источник: tsargrad.tv



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.04 / На Луне обнаружили инопланетный корабль с пришельцами и руины древних построек?

22.06 / Павловский: Лукашенко – это головная боль для Путина

17.12 / Жена Сергея Маковецкого рассказала о его борьбе с коронавирусом

26.02 / Составлен ТОП-5 самых дорогих домов звезд российского шоу-бизнеса

01.09 / Мать Тимати заявила о нежелании выходить замуж

06.07 / Российские военные раскрыли секрет уникальных ракетных комплексов в Крыму

10.03 / Названы причины появления неприятного запаха изо рта

08.09 / У помидоров нет семян: что необходимо делать, чтобы сохранить сорт

29.10 / Слил и мечтает о старой жене? – Личное мнение

23.05 / Эксперты объяснили, стоит ли доверять мобильным приложениям свои данные

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика