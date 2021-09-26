Доктор Комаровский развенчал миф о неприятном запахе изо рта из-за болезней внутренних органов

Доктор Евгений Комаровский развенчал миф о неприятном запахе изо рта. По его словам, у таких людей это происходит не из-за болезней внутренних органов, а по двум другим причинам.

По словам Комаровского, речь идет или о заболеваниях зубов, или о гниении скопившейся слизи в носоглотке. Чтобы подтвердить или исключить проблемы с зубами, следует посетить стоматолога. Кариес тоже может провоцировать появление неприятного запаха из ротовой полости.

Что касается слизи, то при некоторых заболеваниях она накапливается в носоглотке, высыхает и начинается гнилостный процесс, что сопровождается соответствующим запахом. С этой проблемой поможет справиться отоларинголог. Лучше не заниматься самолечением и пытаться устранить неприятный запах при помощи освежителей дыхания или ополаскивателей для рта, так как источник проблемы останется.

Источник: tsargrad.tv