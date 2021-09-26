Названы фрукты и овощи с полезной кожурой

Сами по себе фрукты и овощи очень полезны для организма, но многие люди, употребляя их, выбрасывают кожуру плодов в мусор. Эксперты не рекомендуют так поступать, так как некоторые из них могут принести пользу благодаря наличию фитохимических веществ.

Иногда в кожуре содержится даже больше полезных веществ, чем в самом плоде. Речь идет о флавоноидах, минералах, витаминах и пищевых волокнах. Из кожуры можно делать маски для лица, отбеливать зубы, добавлять в чай. Например, апельсиновая кожура богата клетчаткой и фенольными соединениями. Они обладают антиоксидантными, противораковыми и антидиабетическими свойствами. Апельсиновые «отходы» можно использовать для обтирания кожи, чтобы предотвратить укусы комаров, можно добавлять в чай, а высушенную кожуру – в маски для лица для освежающего эффекта.

Лимоны тоже пригодятся в этом вопросе, так как их кожура при использовании в качестве косметического средства очищает и осветляет кожу, устраняет неприятный запах в области подмышек, способствует замедлению роста грибковых инфекций и бактерий. Кожура банана будет полезна при экземе и псориазе, отлично подойдет для ухода за волосами и зубами. Также она успокаивает кожу в месте укуса насекомых. При лечении солнечных ожогов поможет кожура баклажанов или картофеля. Использование последнего поможет осветлить пигментные пятна на коже.

Источник: expert.ru