 

Мнение: Талибан перебрасывает войска к границе с Таджикистаном

26.09.2021, 18:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пограничники Талибана начали развертывание войск на границе с Таджикистаном.

Руководство Талибана предостерегает Таджикистан от вмешательства в дела Афганистана и что Таджикистану следует помнить, что на каждое действие будет реакция.
Талибы угрожают Таджикистану последcтвиями, если он продолжит сношения с анти-талибскими силами внутри Афганистана и укрывать врагов Исламского Эмирата – Масуда-младшего и Салеха.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.02 / Анна Нетребко не согласилась выступать на сцене в маске

31.07 / Последствия смертельного ДТП в Крыму попали на видео

05.04 / Юлианна Караулова впервые вышла в свет после объявления о беременности

11.06 / Японские ученые установили, что импотенцию можно определить по походке

09.08 / Полиция задержала активистку Алину Иванову…

25.12 / Ученые: Древние люди могли впадать в зимнюю спячку?

02.06 / В ТиНАО построят школу для 1150 учеников

29.07 / В Москве полиция проводит проверку после стрельбы

15.02 / Мнение: Возрождение Османской империи

08.03 / Singapore Airlines запустила приложение для подтверждения отрицательного теста на коронавирус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика