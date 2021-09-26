Мнение: Талибан перебрасывает войска к границе с Таджикистаном

Пограничники Талибана начали развертывание войск на границе с Таджикистаном.

Руководство Талибана предостерегает Таджикистан от вмешательства в дела Афганистана и что Таджикистану следует помнить, что на каждое действие будет реакция.

Талибы угрожают Таджикистану последcтвиями, если он продолжит сношения с анти-талибскими силами внутри Афганистана и укрывать врагов Исламского Эмирата – Масуда-младшего и Салеха.

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