Мнение: Ремейк «Горбатой горы»?

Пресс-служба Кремля обнародовала фото и видео-кадры, снятые в начале сентября во время отдыха президента в сибирской тайге.

Сотрудники программы «Вести» очень трогательно-романтично описали президентский отдых.

Дословно:

«Когда мотор катера умолкает, наступает умиротворяющая тишина. Самое время для рыбалки. Владимир Путин и Сергей Шойгу рыбу ловят прямо с борта судна. Из воды достают щуку. "Хорошая щучка!", – комментирует улов Шойгу.

…По тайге президент и министр обороны много ходят пешком и часто останавливаются, чтобы насладиться первозданной красотой сибирской природы.

"Такие поля!", – вздыхает Шойгу.

Но до каких-то точек добраться можно только на транспорте. Когда Владимир Путин и Сергей Шойгу объезжают заповедник на машине, им на встречу выскакивает стадо маралов. Крупные благородные олени поразили президента своей мощью.

– Чуть нас не сбили! И на такой скорости огромной! Прыжки! Вот им на Олимпийских играх надо выступать. Равных бы не было никому, – делится впечатлениями президент.

Ночевка здесь же, на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря. Сергея Шойгу веселит изображение камина, которое он замечает на стене в палатке президента. Владимир Путин зовет министра на огонек.

– Он греет, и правда!

– Хорошо придумали, уютненько, – говорит Шойгу.

– Да.

И все же ни один камин не сравнится с теплом настоящего пламени. Финальный своего короткого отпуска Владимир Путин проводит у костра» (отсюда).

Понимаю, что отпуск президента обеспечивали сотни людей, но на видеозаписи-то никого нет, кроме Путина и Шойгу. И новость об этих видео и фотографиях – в топе поисковиков.

Одному мне показалось, что те, кто снимал и монтировал, сняли и смонтировали подражание фильму «Горбатая гора»? Одному мне вспомнились отношения ковбоев Энниса и Джека?

На снимках:

Путин и Шойгу в тайге, фотография отсюда

Ковбои Эннис и Джек, кадр из фильма «Горбатая гора», отсюда

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