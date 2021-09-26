Украина активно движется к “цифровому безвизу” с Евросоюзом – Шмыгаль

“На этой неделе правительство одобрило более 20 документов (постановлений и законопроектов), которые приближают Украину к ЕС и активизируют наши евроинтеграционные стремления. В частности, мы активно движемся к “цифровому безвизу” с Евросоюзом”, – написал премьер.

Он отметил, что среди утвержденных законопроектов четыре касаются электронной идентификации и электронных доверительных услуг, “цель которых – присоединение Украины к единому цифровому рынку ЕС”.

“На практике – это отсутствие барьеров для электронной торговли между Украиной и Европой или возможность использовать электронную цифровую подпись во внешнеэкономической деятельности”, – объяснил Шмыгаль.

По его данным, после полной интеграции украинского и европейского цифрового рынка Украина сможет получить “от $2,5 млрд до $3,5 млрд в товарах и до $0,5 млрд выгод в услугах”.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/425838202316722

Шмыгаль в июне говорил, что “цифровой безвиз” – это присоединение к цифровому рынку Евросоюза.

Контекст:

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял законопроект о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора.

6 октября 2020 года в Брюсселе прошел отложенный из-за пандемии коронавируса саммит Украина – ЕС. В Европейском союзе заверили, что безвизовому режиму ничего не угрожает, так как Украина выполняет все необходимые критерии.

По итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Согласно тексту документа, стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.

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