 

На Донбассе погиб один украинский военный, еще один получил осколочное ранение – штаб ООС

26.09.2021, 18:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“В результате подрыва на вражеском неизвестном устройства один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимо с жизнью, один защитник получил огнестрельное осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – средней тяжести”, – сообщили в штабе.

С начала суток российско-оккупационные войска открывали огонь на Донбассе три раза.

“В направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Марьинки наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие. В районе населенного пункта Нью-Йорк враг обстреливал наши позиции из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов”, – говорится в сообщении.

Украинские военные открывали ответный огонь, проинформировали в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1207445933081354

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло до 13,4 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.10 / В США создали уникальную версию нового пикапа GMC Sierra

02.07 / Fox News – «Это нужно стране!» — Трамп определился с планами по возвращению в Белый дом

08.06 / Во Львове разбилась 17-летняя чемпионка Украины по пауэрлифтингу. Полиция не исключает самоубийства

18.06 / Израиль нанес удар по сектору Газа

04.02 / В Киевской области женщина устроила пожар в гостинице из-за ссоры с администратором

19.11 / Совиные крылья станут образцом для создания бесшумных самолетов

22.02 / Новую главу отношений Европы и США откроет солидарность против России и Китая

11.10 / Школьнику в Санкт-Петербурге предъявили обвинение в покушении на убийство матери

11.03 / Мишустин поручил подготовить предложения по льготной ипотеке

05.01 / Эксперт советует менять пароли минимум раз в год

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика