На Донбассе погиб один украинский военный, еще один получил осколочное ранение – штаб ООС

“В результате подрыва на вражеском неизвестном устройства один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимо с жизнью, один защитник получил огнестрельное осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – средней тяжести”, – сообщили в штабе.

С начала суток российско-оккупационные войска открывали огонь на Донбассе три раза.

“В направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Марьинки наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие. В районе населенного пункта Нью-Йорк враг обстреливал наши позиции из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов”, – говорится в сообщении.

Украинские военные открывали ответный огонь, проинформировали в штабе.

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Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло до 13,4 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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