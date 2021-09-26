 

Кандидат в канцдеры ФРГ Лашет “засветил” бюллетень на выборах

26.09.2021, 18:46, Новости дня
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Газета пишет, что Лашет таким образом нарушил требования избирательного законодательства о тайне голосования. 

Уполномоченный по надзору за федеральными выборами заявил, что голос Лашета все же будет учтен, так ка бюллетень был брошен в урну и не может быть отсортирован. Политик проголосовал за свою партию, сообщает издание.

Контекст:

26 сентября в Германии проходят выборы в Бундестаг, избирательные участки открылись в 8.00 и будут работать до 18.00 по местному времени (до 19.00 по киевскому времени). В выборах принимают участие 47 партий.

Избранные депутаты через несколько недель выберут нового федерального канцлера, который сформирует правительство.

Бундестаг – однопалатный орган народного представительства в ФРГ. Выборы проходят каждые четыре года, депутатов выбирают по смешанной системе.

Нынешний канцлер ФРГ Ангела Меркель после 15 лет на посту отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборы. Об этом она заявила в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение.

В январе новым председателем партии ХДС стал Лашет. Его же ХДС выдвинула на выборы канцлера.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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