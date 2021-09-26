На следующей неделе в Украине ожидается сухая погода – синоптик

“С понедельника до следующих выходных – с 27 сентября по 3 октября – в Украине будет преобладать антициклональний характер погоды. То есть, существенных осадков не предвидится. Единственное небольшое исключение: в понедельник и вторник на северо-востоке Украины, а это Сумская, Харьковская, Полтавская, часть Черниговсклй и Луганской областей – вероятен небольшой дождь. И все! Затем будет много солнца, красивых осенних облаков, утренних туманов с опасной видимостью для водителей, сухой погоды”, – написала она.

По словам Диденко, в Украине днем ожидается температура +13 ºC… +18 ºC, на юго-западе Украины и на Закарпатье до +18 ºC… + 22 ºC, а ночью – + 4 ºC…+ 9 ºC, на юге и на Закарпатье – до +12 ºC.

“Кто не смог или не успел в эти выходные уехать или нагуляться, не расстраивайтесь, в следующие выходные можно смело это сделать – будет радовать красивая солнечная сухая погода”, – написала синоптик.

https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/4916106255085980



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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