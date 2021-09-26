Ученые доказали, что этруски происходят не из Азии

Ученые из нескольких стран, в том числе из Италии, США и Германии, провели тщательное исследование, в процессе которого сумели точно установить происхождение этрусков. Напомним, что ранее существовала гипотеза о том, что представители этого народа являются выходцами из Азии.

В частности, ученые полагали, что этруски пришли из восточной части Средиземноморья. Но это оказалось неверным предположением.

На самом деле этот народ родом с Апенинского полуострова, утверждают исследователи. Прийти к такому выводу позволило изучение генома, выделенного из останков людей, которые жили, начиная с 800 года до нашей эры и заканчивая Х веком нашей эры. Всего было исследовано 82 сохранившихся скелета, сообщают ученые.