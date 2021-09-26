 

В Солнечную систему влетела комета с ядром на 150 километров

26.09.2021, 18:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как сообщают астрономы, в пределы Солнечной системы влетела новая комета, у которой диаметр ядра составляет 150 километров. Она устремилась в сторону нашего светила. Траектория движения говорит о том, что комета пошла на таран.

Разумеется, никакого вреда Солнцу такое небесное тело принести не может. Хотя его путь пролегает и сквозь земную орбиту, встреча с нашей планетой «не планируется».

По предварительным расчетам, столкновение с Солнцем может состояться примерно через 10 лет. Впрочем, для этого еще нужно как-то пройти через орбиту Сатурна, падение на который также не исключается. Пока ученые не могут сказать, какая сила вытолкнула эту комету из облака Оорта, окружающего Солнечную систему.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.05 / За два дня на Донбассе выявили более 2 тыс. мин – ОБСЕ

28.10 / Криклий объяснил, почему “Укрзалізниця” возобновила движение поездов на большинстве ранее закрытых станций

15.05 / США заявили Израилю о важности обеспечения безопасности журналистов

22.03 / “Самое грязное место”. В сети раскритиковали “танцующего миллионера” Вакки за то, что позволял дочери грызть ему нос

28.01 / Подведены итоги работы туристического маршрута «Золотое кольцо Боспорского царства» в 2020 году

16.06 / Закон «Единой России» о занятости единогласно принят в ГД

09.05 / Стрельба произошла на Таймс-сквер в Нью-Йорке и еще в двух городах США

21.03 / Найденного в квартире с мертвой матерью ребенка госпитализировали в Москве

15.02 / Мужчина с дочерью выпали из окна дома в Москве

05.07 / Кравчук – западным политикам: Очнитесь, господа! Политических преследований в Украине не существует

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика