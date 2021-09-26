В Солнечную систему влетела комета с ядром на 150 километров

Как сообщают астрономы, в пределы Солнечной системы влетела новая комета, у которой диаметр ядра составляет 150 километров. Она устремилась в сторону нашего светила. Траектория движения говорит о том, что комета пошла на таран.

Разумеется, никакого вреда Солнцу такое небесное тело принести не может. Хотя его путь пролегает и сквозь земную орбиту, встреча с нашей планетой «не планируется».

По предварительным расчетам, столкновение с Солнцем может состояться примерно через 10 лет. Впрочем, для этого еще нужно как-то пройти через орбиту Сатурна, падение на который также не исключается. Пока ученые не могут сказать, какая сила вытолкнула эту комету из облака Оорта, окружающего Солнечную систему.