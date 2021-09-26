На свалке под Барнаулом обнаружили десятки паспортов

Под Барнаулом десятки паспортов граждан оказались выброшены на свалку, сотрудники управления миграции и собственной безопасности ГУ МВД по Алтайскому краю начали проверку, сообщила начальник информационного центра краевого главка Светлана Ляпунова.

Паспорта были найдены на свалке бытовых отходов в селе Волчиха. Как установили правоохранители, документы подготовили для уничтожения – в них были проставлены соответствующие штампы и вырезаны номера, передает «Интерфакс».

«По предварительной информации, сотрудник по ошибке отправил пакет с недействительными документами на свалку. Как только ошибка была обнаружена, документы собрали и направили на утилизацию», – рассказала Ляпунова.

Проверку по факту ведут сотрудники управления по вопросам миграции и оперативно-разыскной части собственной безопасности краевого главка МВД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее СК начал проверку по факту обнаружения в бывшем здании Федеральной миграционной службы в Москве паспортов граждан России, загранпаспортов и других документов.