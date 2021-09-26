 

На свалке под Барнаулом обнаружили десятки паспортов

26.09.2021, 18:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПод Барнаулом десятки паспортов граждан оказались выброшены на свалку, сотрудники управления миграции и собственной безопасности ГУ МВД по Алтайскому краю начали проверку, сообщила начальник информационного центра краевого главка Светлана Ляпунова.

Паспорта были найдены на свалке бытовых отходов в селе Волчиха. Как установили правоохранители, документы подготовили для уничтожения – в них были проставлены соответствующие штампы и вырезаны номера, передает «Интерфакс».

«По предварительной информации, сотрудник по ошибке отправил пакет с недействительными документами на свалку. Как только ошибка была обнаружена, документы собрали и направили на утилизацию», – рассказала Ляпунова.

Проверку по факту ведут сотрудники управления по вопросам миграции и оперативно-разыскной части собственной безопасности краевого главка МВД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее СК начал проверку по факту обнаружения в бывшем здании Федеральной миграционной службы в Москве паспортов граждан России, загранпаспортов и других документов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.09 / Кравчук требует от боевиков допустить Красный Крест к незаконно удерживаемым в ОРДЛО украинцам

20.04 / Пасха 2021. Звезда “МастерШеф” поделилась семейным рецептом паски

05.02 / Рубль вырос к доллару и евро

21.07 / Созданы сенсоры для чтения мыслей

11.05 / Зампрокурора Красносельского района Петербурга найден мертвым

08.08 / Российские сенаторы прибыли в Минск

30.06 / На Крымском мосту открывается грузовое движение железнодорожных составов

19.11 / Экс-губернатор Мень задержан

28.03 / «Походит на диктатуру» — ведущий Fox News об аресте участницы его программы, пожаловавшейся на местные власти

06.08 / Лесные пожары в Турции. Украинцев среди пострадавших нет – посольство

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика