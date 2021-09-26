 

Вьетнамца приговорили к тюрьме за распространение коронавируса

26.09.2021, 18:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЖитель Вьетнама Фан Ван Хоа был приговорен к 30 месяцам тюремного заключения за несоблюдение правил карантина и распространение коронавируса.

В июле мужчина поехал на грузовике из Хошимина в свой родной город. Согласно действующим в стране правилам, возвращающиеся из затронутых коронавирусом районов обязуются предоставить справку о состоянии здоровья и на две недели уйти на самоизоляцию, передает РИА «Новости» со ссылкой на VnExpress.

Однако обвиняемый нарушил требование, перемещаясь по городу и посещая места склопления людей. Позднее у него обнаружились признаки заболевания, диагноз был подтвержден тестом.

В результате COVID-19 заболели четыре человека, с которыми контактировал вьетнамец. Суд признал мужчину виновным в «распространении опасных инфекционных заболеваний».

Ранее жительнице Москвы Екатерине Храпченковой, осужденной за распространение фейка о продаже в магазине медицинских масок из гуманитарной помощи из Китая, отменили приговор. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.08 / Куса: Гани в глазах западной публики был идеальным президентом Афганистана, но он провалился с треском. Такова судьба “хороших парней” и теоретиков

08.07 / Способная достроить «Северный поток – 2» баржа вошла в воды Дании

15.11 / В Карабахе армяне выкапывают покойников и снимают иконы в храмах

10.07 / Чемпион по единоборствам указал на важный аспект боя Макгрегора и Порье

01.02 / Стало известно, когда зонд OSIRIS-REx отправится на Землю с астероида Бенну

17.11 / Венгерские ученые доказали зависимость собак от настроения хозяина

05.04 / Расследователь Bellingcat Грозев заявил, что российские спецслужбы работают “на довольно низком уровне”

12.02 / “Я привел ее в костюмерную и сказал: “Это моя дочь, но забудьте о ее фамилии”. Сенцов рассказал, чем занимается его старшая дочь

08.01 / Пелоси заявила, что Трамп “сделал наибольший из его подарков Путину”

28.09 / Число случаев COVID-19 в Украине превысило 200 тыс., между Азербайджаном и Арменией идут бои. Главное за день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика