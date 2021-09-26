В Европе допустили продление кризиса в энергетике до конца зимы

Рост цен на электроэнергию в Европе обусловлен повышением цен на газ, а также сложностями перехода на «зеленую» энергетику, такая ситуация может продлиться до зимы, сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

«Я думаю, что эта ситуация с напряженностью в сфере энергетики может продлиться всю зиму. И у этого есть много причин», – цитирует ТАСС Бретона.

К причинам кризиса он отнес пандемию коронавируса, а также закрытие нефтяных и газовых скважин, что привело к снижению предложения на рынке энергоносителей.

«У нас есть много возобновляемых источников электроэнергии, вот только что я узнал, что последние шесть недель в Европе не было ветра. Было произведено гораздо меньше электроэнергии, чем ожидалось», – сказал еврокомиссар.

Другими факторами сложившейся ситуации, как считает Бретон, являются геополитическая напряженность и «чрезмерная зависимость некоторых стран, в частности Германии, от российского газа».

«Сегодня они расплачиваются за предложение и изобилие, которые находятся на том уровне, на каком должны быть», – добавил он.

Ранее поставщик газа для промышленных предприятий и коммунальных служб, немецкая компания Deutsche Energiepool объявила о разрыве контрактов с рядом клиентов из-за экономический нецелесообразности на фоне высоких цен на газ.

Вместе с тем кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «газовом шантаже», увязав ситуацию с ростом цен на газ в мире и стремление «Газпрома» получить оставшиеся разрешения по «Северному потоку – 2».

Напомним, цена на газ в Европе на прошлой неделе вернулась на уровень выше 800 долларов за тысячу кубометров после падения до 730 долларов накануне. В пике она достигала почти 970 долларов за 1 тыс. куб. м. Депутаты Европарламента решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром. «Газпром» назвал обвинения абсурдными, подчеркнув, что поставки в Европу в 2021 году находятся на исторических максимумах.