Украинский политолог Басараб назвал имя негласного главы Украины: Демонстративно укрепляет власть

На Украине появился “теневой президент”. Так считает известный украинский политолог Михаил Басараб.

В интервью одному из местных изданий Басараб заявил, что в настоящее время президент Украины Владимир Зеленский становится все более авторитарным руководителем и продолжает укреплять свою власть. Эксперт отметил, что глава украинского государства немного улучшил позиции перед началом нового политического периода: его действия одобряет 30% населения. Однако есть несколько факторов, которые могут помешать ему удержать политическое лидерство.

Михаил Басараб пояснил, что у кабинета Зеленского возникли разногласия со спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым, что может привести к длительному противостоянию элит. По мнению политолога, президент и его окружение попытаются убрать Разумкова с поста. Ситуацию украинского лидера также омрачает недавняя отставка министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, которая способна нарушить работу правительства.

Кроме того, Басараб считает, что глава офиса Зеленского – Андрей Ермак – становится негласным президентом Украины, который пытается усилить свою власть наряду с самим главой государства. Аналитик полагает, что украинскому лидеру станет сложнее управлять лояльными депутатами и продвигать с их помощью нужные ему законы.