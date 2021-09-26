 

iPhone 13 Pro провалил «случайный тест» на прочность

26.09.2021, 18:08, Разное
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На днях стартовали продажи флагмана iPhone 13 Pro, однако один из пользователей уже случайно проверил смартфон на прочность. Как оказалось, яблочное устройство с треском провалило тест.
Судя по фото, iPhone 13 Pro не выдержал падения или какого-то воздействия силой. На тыльной стороне устройства появились трещины и прочие признаки повреждения. Автором снимка оказался интернет-инсайдер Бен Гескин. Он не стал делиться подробностями «случайного теста», но после него сквозь заднюю крышку можно было рассмотреть контур катушки беспроводной зарядки, отделившейся полностью от остальных комплектующих.

iPhone 13 Pro, стоимость которого составляет около 100 рублей, продемонстрировал прочность лишь объективов основной камеры. Они остались неповрежденными после случившегося, что видно на опубликованном фото.

Источник: www.ixbt.com



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