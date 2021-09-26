 

В Apple объяснили, почему лучше не отказываться от Lightning и переходить на USB-C

26.09.2021, 18:08, Разное
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В компании Apple объяснили, почему лучше не отказываться от технологии Lightning и переходить на USB-C. По словам представителей корпорации, клиенты будут испытывать ряд неудобств, а экологии будет нанесен вред.
Новый закон в Европе обяжет «яблочную» компания пойти на этот шаг, хотя разработчики из Купертино уверены, что это очень плохая идея. Переход с Lightning на USB-C приведет к нарушению работы множества устройств бренда, также увеличится объем электронных отходов и появятся неудобства для пользователей. В компании называют это расточительством, так как потребуется производство и реализация новых кабелей, аксессуаров и адаптеров, что не понравится клиентам.

Эксперты отмечают, что в объяснениях Apple нет ни слова о том, что бренду придется потратить огромные суммы денег, что, вероятно, и является основной причиной недовольства. Более того, компания не сможет лицензировать USB-C, как произошло с Lightning в рамках программы MFi.

Источник: www.ixbt.com



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