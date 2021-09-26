 

Ангелина Вовк пожаловалась на свою пенсию

26.09.2021, 18:08, Разное
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Ангелина Вовк стала героиней ток-шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой. В рамках телепрограммы она рассказала, что получает почти 50 тысяч рублей пенсии, но пожаловалась, что этой суммы ей не хватает на осуществление всех планов.
Ангелина Вовк отметила, что суммы пенсионной выплаты вряд ли хватит на путешествия, так как билеты и сам тур обойдутся не дешево. Несмотря на то, что звезда телевидения уже на пенсии, она продолжает работать, поэтому есть дополнительный доход. По этой причине Вовк может позволить себе отправиться на отдых в ту или иную страну, хотя ей очень обидно, что пособия от государства не хватает на все.

Телеведущая получает ежемесячно 17 тысяч рублей от Пенсионного фонда, плюс ей положена надбавка от властей Москвы за звание Народной артистки РФ, составляющая 30 тысяч. В сумме получается 47 тысяч. Также у Вовк имеются льготы на оплату телефона и ряда услуг ЖКХ. Рассказала диктор и о том, что умеет копить деньги. Собранные средства она хранит в рублях.

Источник: fedpress.ru



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