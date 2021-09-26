“Талибан” обвинил Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела. Группировка пригрозила “противодействием”

“Таджикистан вмешивается в наши дела, на каждое действие есть противодействие”, – сказал он.

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— * – * (@AJABreaking) September 26, 2021

Он также заявил, что “Талибан” не позволит ни одной из соседних стран “разжигать межрелигиозную и этническую рознь в нашей стране”.

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— * – * (@AJABreaking) September 26, 2021

Заявление Барадара прозвучало после выступления президента Таджикистана Эмомали Рахмона на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, во время которого тот акцентировал на дестабилизации ситуации в регионе после прихода к власти талибов. По его словам, Афганистан снова стоит на пути к превращению в площадку формирования международного терроризма.

Контекст:

К 15 августа 2021 года движение “Талибан” взяло под контроль практически весь Афганистан, в том числе столицу Кабул. Президент страны Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой, в частности, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников.

6 сентября талибы объявили о захвате последней не подконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в Афганистане.

7 сентября “Талибан” представил состав нового правительства Афганистана, все его члены – талибы, а глава мулла Мохаммад Хасан Ахунд – внесен в санкционный список ООН. В новом правительстве нет ни одной женщины.

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