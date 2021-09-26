 

В Одесской области Mercedes-Benz с полицейскими врезался в опору моста, есть пострадавшие – полиция

26.09.2021, 17:52, Новости дня
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“По предварительной информации, 32-летний водитель Mercedes-Benz не справился с управлением и столкнулся с опорой моста. В результате аварии пострадали водитель и трое его пассажиров – сотрудники местного отделения полиции, находившиеся вне службы”, – говорится в сообщении.

Пострадавших осмотрели врачи: водителя, 31-летнего мужчину и его 22-летнюю коллегу отпустили на амбулаторное лечение, отметили правоохранители.

“21-летняя пассажирка находится в местной больнице с переломом челюсти и ключицы”, – объяснили в полиции.

Обстоятельства аварии выясняют представители Государственного бюро расследований.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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