Президент Монголии назвал Александра Невского лучшим русским правителем

Глава Монголии Ухнаагийн Хурэлсух направил официальное поздравление россиянам в честь 800-летия Александра Ярославовича Невского. Президент особо отметил, что считает князя лучшим правителем в истории дореволюционной России.

«Александр сумел вовремя понять, что истинные друзья России находятся на востоке, а враги – на западе. Именно поэтому его политика была столь грамотной и продуктивной. Князь отразил все попытки западных рыцарей поработить русские княжества, при этом Александр всегда был верным другом великого хана. Жаль, что его потомки оказались не столь мудрыми, и взяли курс на разрыв с Золотой ордой. Если бы курс Невского был продолжен, мы бы до сих жили в единой и могучей стране», – написал Хурэлсух.

В ближайшее время в Монголии будет установлен памятник Александру Невскому, а также учреждена премия за лучшие научные работы по истории, названная в его честь.

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