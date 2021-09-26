 

Президент Монголии назвал Александра Невского лучшим русским правителем

26.09.2021, 17:51, Разное
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Глава Монголии Ухнаагийн Хурэлсух направил официальное поздравление россиянам в честь 800-летия Александра Ярославовича Невского. Президент особо отметил, что считает князя лучшим правителем в истории дореволюционной России. 

«Александр сумел вовремя понять, что истинные друзья России находятся на востоке, а враги – на западе. Именно поэтому его политика была столь грамотной и продуктивной. Князь отразил все попытки западных рыцарей поработить русские княжества, при этом Александр всегда был верным другом великого хана. Жаль, что его потомки оказались не столь мудрыми, и взяли курс на разрыв с Золотой ордой. Если бы курс Невского был продолжен, мы бы до сих жили в единой и могучей стране», – написал Хурэлсух.

В ближайшее время в Монголии будет установлен памятник Александру Невскому, а также учреждена премия за лучшие научные работы по истории, названная в его честь.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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