В Москве заметили семилетнего ребенка за рулем машины

Столичная Госавтоинспекция намерена проверить видеозапись с несовершеннолетним, управляющим транспортным средством на МКАД в Москве.

Семилетний мальчик сидел на коленях у своего отца за рулем машины Toyota. В настоящее время в ГИБДД устанавливают место и время совершенного правонарушения, сообщается в Telegram-канале ведомства.

В ведомстве выяснят, кто позволил ребенку управлять машиной. В Госавтоинспекции данный инцидент назвали крайне опасным для жизни и здоровья ребенка, а также для других участников дорожного движения.

Ранее полиция заинтересовалась опубликованным в соцсетях видео, где ребенок, который, вероятно, является сыном блогера, экс-участника шоу «Дома-2» Антона Гусева, едет за рулем Mercedes. Позже Гусева задержали.