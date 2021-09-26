В Москве заметили семилетнего ребенка за рулем машины

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26.09.2021, 17:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСтоличная Госавтоинспекция намерена проверить видеозапись с несовершеннолетним, управляющим транспортным средством на МКАД в Москве.

Семилетний мальчик сидел на коленях у своего отца за рулем машины Toyota. В настоящее время в ГИБДД устанавливают место и время совершенного правонарушения, сообщается в Telegram-канале ведомства. 

В ведомстве выяснят, кто позволил ребенку управлять машиной. В Госавтоинспекции данный инцидент назвали крайне опасным для жизни и здоровья ребенка, а также для других участников дорожного движения.

Ранее полиция заинтересовалась опубликованным в соцсетях видео, где ребенок, который, вероятно, является сыном блогера, экс-участника шоу «Дома-2» Антона Гусева, едет за рулем Mercedes. Позже Гусева задержали.



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